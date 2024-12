SWORD ART ONLINE Fractured Daydream per PS5 ora in offerta su Amazon Italia

Un'avventura epica in Alfheim Online

Nel gioco, un nuovo sistema chiamato Galaxia permette ai giocatori di esplorare il passato. Tuttavia, un evento imprevisto provoca la trasmigrazione di personaggi da diverse epoche, costringendo Kirito a unire le forze con vecchi alleati e nemici per ristabilire la linea temporale.

Preparati a battaglie mozzafiato che vedono coinvolti una miriade di personaggi da tutti gli archi narrativi della serie. Unisciti a un massimo di 20 giocatori, suddivisi in squadre, per affrontare insieme i temibili boss in sessioni cooperative ad alta difficoltà. La strategia e la preparazione saranno fondamentali per il successo.