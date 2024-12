L'ultima classifica di Steam del 2024 ribadisce il successo di Path of Exile 2

Come ogni martedì è arrivata la classifica degli hardware e i giochi più venduti di Steam della settimana, in questo caso quella conclusiva del 2024, stilata in base ai ricavi in dollari. Dopo tanto tempo rivediamo nuovamente Steam Deck in cima alla top 10, evidentemente uno dei prodotti più gettonati durante il Natale sulla piattaforma di Valve.

Segue Path of Exile 2 al secondo posto che conferma il suo ottimo momentum di vendite, mentre Helldivers 2 chiude il podio al terzo posto, con un incremento sostanzioso delle copie acquistate dopo l'ultimo corposo aggiornamento che ha introdotto la fazione degli Illuminati.