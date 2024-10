Kirito e compagni non si fermano e tornano con una nuova avventura, a distanza di un anno dall'ultima iterazione videoludica, Last Recollection, pubblicata un po' dovunque tra console e PC lo scorso ottobre 2023. Questa volta però, ve lo anticipiamo subito, c'è una novità importante: rispetto ai capitoli precedenti, in cui grossomodo si seguiva l'evoluzione dell'anime (tra canone e spinoff), Sword Art Online Fractured Daydream punta all'esperienza online, in modo molto deciso, evidente e consapevole. È importante sottolineare almeno due aspetti dell'appuntamento annuale con i beniamini dispersi nel mondo virtuale. Primo: l'esperienza è pensata anche per gli ultimi arrivati e non è in alcun modo fondamentale conoscere tutto quello che è avvenuto nell'anime per godersi appieno l'avventura. Secondo: al tempo stesso, non possiamo che anticiparvi come solo i fan fedelissimi del franchise troveranno buoni motivi per superare la decina di ore di gioco. Del resto, si può diventare "fedelissimi" anche partendo da Sword Art Online Fractured Daydream, se non manca la buona volontà.

Il mondo di Galaxia, la sede dei ricordi Il tempo vola quando ci si diverte, ma anche quando si è costretti a combattere costantemente in un mondo virtuale del quale si è prigionieri. Così, ancora una volta la premessa narrativa di Sword Art Online Fractured Daydream è la stessa di sempre: Kirito è ancora nell'altrove digitale, un mondo virtuale nel quale la morte comporta la dipartita anche per il corpo fisico "congelato" nel mondo reale. Però ci sono delle novità. Dimenticatevi Alfheim: questa volta l'avventura si svolge a Galaxia, realtà alternativa (sempre online) in cui è possibile rivivere i ricordi di esperienze precedenti. Quale deus ex machina migliore per giustificare la presenza di una miriade di personaggi appartenenti non solo a stagioni diverse dell'anime, ma anche a spinoff e franchise affini? Alcuni dei personaggi principali (tutti giocabili) di Sword Art Online Fractured Daydream Difatti durante la migrazione dei server qualcosa non va per il verso giusto, e Kirito si ritrova a Galaxia, la sede dei ricordi delle esperienze precedenti, con tutti i suoi amici... ma anche con vecchi nemici. Il bello è che sia i primi sia i secondi dovranno per forza di cosa collaborare ed eliminare creature provenienti dal solito contesto fantasy di riferimento, per riuscire a tornare a casa; non stupitevi, dunque, di ritrovare tra i personaggi giocabili di Sword Art Online Fractured Daydream, tra tanti altri, oltre a Kirito anche Leafa (la cugina), Oberon, Sinon, Argo, Agil e compagnia. Quanto alla nuova minaccia generale che aleggia sul mondo virtuale, preferiamo non anticiparvi nulla.

Venti giocatori, quattro squadre Come si è detto, Sword Art Online Fractured Daydream, rispetto ai capitoli precedenti, è un'esperienza completamente online. Non è che non esista una modalità storia, che funge tutto sommato da tutorial, solo che è online pure quella. Ed è anche estremamente noiosa, come un po' tutte le missioni in singolo, perché l'intera esperienza è pensata per essere fruita in compagnia di un party di giocatori connessi nello stesso momento - meglio ancora se amici con cui dialogare tramite chat vocale. Questa ossatura generale, che si lega a una fruizione ben precisa, è confermata non solo dalla struttura dei livelli, ma dalla ridondanza di una esplorazione alternata a scontri all'arma bianca (o a fuoco, perché non mancano i cecchini) che paga esplicitamente il gioco di quadra e l'alternanza costante tra attaccanti (i DPS), difensori (i tank) e i personaggi di supporto. La modalità di base online (che presenta pur minime variazioni) prevede la presenza di venti giocatori organizzati in squadre che dovrebbero essere più o meno equilibrate; le partite possono durare parecchio, dunque tenete presente che abbandonare in anticipo il campo di battaglia comporta delle penalità, tra le quali la diminuzione dell'esperienza guadagnata e l'impossibilità di accedere al matchmaking per un certo periodo di tempo. L'anima di fondo è cooperativa: si inizia possedendo nient'altro che la propria arma principale, e sconfiggendo i nemici si sale di rango, sbloccando così le abilità secondarie, la mossa finale, e tutta una pletora di oggetti aggiuntivi, tra i quali altre armi che possiedono bonus casuali (garantendo così alla varietà delle situazioni di gioco). Non è possibile però modificare l'arma principale di un dato personaggio; scordatevi quindi, ad esempio, di vedere Asuna imbracciare un fucile da cecchino. I boss di Sword Art Online Fractured Daydream sono giganteschi La formula di Sword Art Online Fractured Daydream funziona abbastanza bene, anche considerando degli aspetti in cui gli sviluppatori hanno deciso di osare. Per esempio, alcuni personaggi volano, ed è una caratteristica specifica che non è possibile ottenere per gli altri; ciò garantisce la rotazione delle classi di gioco presenti. La meccanica a base di grinding e looting costante, poi, innesca subito un meccanismo psicologico che una larga fetta di utenza conosce bene: dopo poche ore è impossibile letteralmente staccarsi, se piace il genere, e si continua a giocare, giocare e giocare per trovare proprio quel bonus che si desidera. Certo, la personalizzazione (anche estetica) rispetto al passato è molto più limitata, e il mondo di gioco inizia a mostrare i suoi limiti e una certa ridondanza quasi subito. Siamo però convinti che si tratta di aspetti ai quali i giocatori di Sword Art Online, in generale, sono più che abituati. Potrete alternare attacchi leggeri, pesanti e mosse speciali Tutti i livelli si svolgono bene o male allo stesso modo. Dopo la selezione del proprio personaggio all'interno di un ventaglio sufficientemente ampio, il giocatore sconfigge uno dopo l'altro i nemici presenti a schermo, eseguendo attacchi leggeri, pesanti o mosse speciali. Accumulando punti e soddisfacendo determinati requisiti all'interno della mappa (come l'attivazione di terminali o specifiche eliminazioni) si arriva a un boss, pensato per essere sconfitto in gruppo. E da lì si ricomincia da capo, senza variazioni di sorta.

Conclusioni Versione testata PlayStation 5 Digital Delivery Steam, PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop Prezzo 59,99 € Multiplayer.it 7.0 Lettori ND Il tuo voto Sword Art Online Fractured Daydream è perfetto se siete tra i fan della serie che attendevano da sempre un capitolo esclusivamente online. Deve piacervi, però, quel genere ruolistico che impone di ripetere a dismisura sempre le stesse azioni nelle stesse mappe, con l'obiettivo di salire di livello e potenziare il proprio personaggio preferito. Qui Dimps ha provato anche a sperimentare qualche via vagamente innovativa nel gameplay, tra personaggi in grado di volare e classi di gioco basate su armi specifiche. La ripetitività di fondo, gli ambienti scarni e l'essenzialità di tutto il resto - oltre alla caos degli scontri in gruppi di più di dieci giocatori nello stesso momento contro un unico boss - vanno comunque a penalizzare un prodotto certo discreto e soddisfacente nelle sue promosse, ma tutt'altro che eccellente.