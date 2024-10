Sword Art Online: Fractured Daydream è disponibile da oggi, con Asuna, Kirito e Leafa

Nel vasto mondo virtuale di Alfheim Online , viene installato un nuovo sistema chiamato Galaxia, ma un malfunzionamento causa una fusione tra tutti i mondi e le linee temporali, creando uno scenario davvero caotico per Kirito e i suoi amici. Persi in questo territorio sconosciuto, dovranno formare alleanze inaspettate e affrontare nuove sfide per sopravvivere ai pericoli di un mondo sconvolto.

Modalità di gioco ed edizioni

Quindi Sword Art Online: Fractured Daydream offre una storia inedita che coinvolge tutti i personaggi preferiti dai fan, tra i quali Asuna, Kirito e Leafa. Si può giocare in cooperativa e supporta il cross-platform. C'è pure un bel trailer di lancio a mostrarcelo di nuovo in azione.

Ma non è tutto, perché volendo Sword Art Online: Fractured Daydream è giocabile da soli offline, sforzandosi di sistemare la linea temporale alterata missione dopo missione. Nella modalità online, comunque, si potranno unire le forze e creare gruppi di un massimo di 20 giocatori per partecipare alle modalità Co-Op Quest, Boss Raid e Free Roam. In Co-Op Quest, i giocatori dovranno completare alcune missioni che termineranno con una sfida contro un boss. In Boss Raid, dovranno affrontare un boss gigantesco che richiederà cooperazione e strategia per conquistare la vittoria. In Free Roam, esploreranno liberamente lo scenario incontrando altri giocatori online per divertirsi con un'esperienza in cooperativa.

Infine, vi ricordiamo che Sword Art Online: Fractured Daydream è acquistabile in tre edizioni: