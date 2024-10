GameStop collabora con Telethon per aiutare la ricerca, con un'iniziativa a cui tutti possono partecipare

Poter aiutare gli altri mentre si coltiva una propria passione, come la semplice azione di videogiocare, è un'occasione speciale e da non perdere, dunque vi invitiamo a prendere parte all'iniziativa legata alla collaborazione speciale tra GameStop e Telethon, che consente a tutti di sostenere la ricerca attraverso la Fondazione in questione donando anche solo pochi centesimi.

Attraverso questa collaborazione è possibile contribuire in modo semplice ma efficace alla missione di Fondazione Telethon, in tutti i punti vendita GameStop: da oggi fino a dicembre, al completamento di ogni acquisto in negozio, sarà possibile donare il resto della transazione, anche solo pochi centesimi, alla ricerca di Telethon.

Si tratta di uno sforzo veramente minimo da parte degli acquirenti, ma che può risultare davvero molto importante per tutti coloro che sono legati alla ricerca sostenuta dalla Fondazione Telethon, dunque invitiamo a partecipare numerosi all'iniziativa.