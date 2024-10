Tomb Raider IV-VI Remastered: cosa sappiamo finora

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft è stato un successo quasi inaspettato, per tutti. Che le vecchie avventure dell'amata archeologa abbiano un certo fascino è indubbio, ma nessuno si aspettava che questa rimasterizzazione potesse raggiungere questi risultati. Nel report finanziario di Embracer Group si legge che "Tomb Raider I-III Remastered è stato accolto positivamente e ha ottenuto risultati superiori alle aspettative del management", mentre VG Insights riporta 142.000 unità vendute per un incasso lordo di oltre 3 milioni di dollari... Prossimi ad aumentare con l'uscita dell'edizione fisica da collezione il 18 ottobre. Non sorprende quindi che il 14 febbraio 2025 (sempre per festeggiare in modo appropriato il compleanno di Lady Croft) Aspyr Media e Saber Interactive si apprestino a pubblicare Tomb Raider IV-VI Remastered, la seconda parte dell'esalogia della saga di Core Design e Eidos Interactive. C'era da aspettarselo? Forse un po', ma non era scontato, come il processo di ammodernamento che gli sviluppatori si sono trovati ad affrontare. Il lavoro per i primi tre capitoli svolto da Aspyr è stato notevole, ma decisamente molto più lineare di quello che la rimasterizzazione di The Last Revelation, Chronicles e Angel of Darkness avrà richiesto. Il quarto, quinto e sesto capitolo dei Tomb Raider di Core/Eidos sono giochi più complessi, più rognosi e che pesano nel patrimonio della saga in modo diverso. Insomma, qui abbiamo dei dubbi su questa seconda tornata di rimasterizzazioni di Tomb Raider, e vorremmo discuterli con voi in questo speciale.

Motore di gioco Il primo grande quesito riguarda il motore grafico, le animazioni e la scelta Aspyr ha deciso di fare riguardo. Tomb Raider IV e V appartengono ancora alla generazione della prima PlayStation, e sono stati sviluppati su un motore proprietario di Core Design, aggiornato tra i vari capitoli. In The Last Revelation, Lara può scorrere lungo sporgenze e appigli superando angoli concavi e convessi e arrampicarsi su pali e corde; in Chronicles può camminare su funi e dondolarsi su aste. Dati i limiti tecnici alcune animazioni erano davvero poco piacevoli da vedere, quindi è legittimo chiedersi se lo sviluppatore ha fatto qualche cambiamento. Nel trailer si vede un frammento di sequenza in cui Lara dondola su un'asta, ma non si vede il momento del salto, che è quello che avrebbe potuto fugare i nostri dubbi. Discorso completamente diverso per The Angel of Darkness (che per altro non ha mai avuto nel titolo la numerazione VI, ndr.), sviluppato su un motore sempre proprietario, ma completamente diverso, fattore che gettò in crisi gli sviluppatori di Core, ai tempi totalmente impreparati alla sofisticatezza tecnologica di PlayStation 2. Il sesto capitolo è ritenuto unanimemente il Tomb Raider peggiore: un tripudio di bug, di sviste di design, di povertà tecnica ma, come piace dire sul web, ha anche dei difetti. Il sesto capitolo è sì il peggiore, ma semplicemente perché è stato anche quello più ambizioso di sempre, a modo suo rivoluzionario. Parliamo di un Tomb Raider che in tempi non sospetti aggiungeva la barra della stamina, un sistema di progressione del personaggio, un secondo co-protagonista maschile giocabile, dialoghi a scelta multipla, armi non letali, meccaniche stealth e combattimento corpo a corpo. Peccato che ognuno di questi elementi aveva una lacuna che rendeva l'esperienza di gioco estremamente frustrante, per non dire ingiocabile. Tomb Raider: The Angel of Darkness è stato il peggior ma più ambizioso capito della saga Ad esempio: per far crescere la forza di Lara, e allungare quindi il tempo di esaurimento della stamina, Lara doveva eseguire alcune mosse speciali, che potevano essere sfondare una porta o spostare una grossa cassa, sentendola sentenziare alla fine "mi sento più forte". Peccato che queste azioni speciali non erano ben segnalate, in alcuni punti dei livelli quasi opzionali, e il giocatore si accorgeva di aver mancato un potenziamento solo quando era troppo tardi. Aspyr potrebbe restituire il giusto splendore all'ultima creatura di Core, così bistrattata e incompresa, ma per sistemarla bisogna fare più che un semplice ritocchino estetico. Cosa avrà scelto?

Contenuti tagliati Altro punto interessante, che stavolta solleva la community investigando nella lista trapelata online dei trofei di Tomb Raider IV-VI Remastered, sono i contenuti tagliati. L'ambizione di Core ha spinto tutto il team di The Angel of Darkness a eliminare in fretta e furia molto contenuto, sia in termini di storia che di gameplay; motivo che spiega alcune delle mancanze e dei problemi di design già citati nel precedente paragrafo. Tra i più notevoli ad esempio c'è una vasta porzione mancante del livello ambientato nel ghetto di Parigi, l'utilizzo della lama Chirugai di Kurtis come effettiva arma corpo a corpo, la presenza di numerosi oggetti dell'inventario come GPS per la mappa, il telefono cellulare e uno speciale amuleto egizio che doveva donare forza a Lara (e ritorniamo al problema del "mi sento più forte"). Un'immagine promozionale dell'originale The Angel of Darkness che mostra le meccaniche stealth Frugando nel codice i fan hanno trovato nel tempo anche alcuni frammenti di programmazione che indicavano la presenza di meccaniche furtive più profonde, come la presenza di nascondigli e un sistema di mira stealth. Questo si vede perfettamente nel trailer di annuncio del gioco, con Lara che esce da un riparo e spara ad un nemico, cosa che però non si può fare nel gameplay. Un obiettivo di Tomb Raider IV-VI Remastered riportato sulla lista di exophase.com recita "TR6 | Corner Frag: Sconfiggi un nemico sparando da dietro l'angolo". Se la lista dei trofei è attendibile allora siamo di fronte ad una parziale inclusione di contenuto tagliato, che fa assolutamente ben sperare per il resto del restauro di The Angel of Darkness.