Svelati i requisiti di sistema per Cronos: The New Dawn, il nuovo survival horror di Bloober Team

Cronos: The New Dawn è stato annunciato pochi giorni fa e non arriverà prima del 2025, ma su Steam sono stati già svelati i requisiti minimi e raccomandati della versione PC del nuovo survival horror di Bloober Team, studio autore di The Medium, Layers of Fear e del recente remake di Silent Hill 2.

Per i minimi viene suggerita una configurazione con almeno un processore i5-8400F, i5-8600K o un Ryzen 5 3600, 16 GB di RAM e come scheda video una GTX 1080 o una RX5700-XT. Passando ai consigliati si parla di un i7-10700K o un Ryzen 5 3600X, mentre lato GPU si raccomanda un RTX 3080 o una RX6800-XT. In particolare i consigliati sembrano più alti della media, ma senza sapere di preciso a quale target di risoluzione, framerate e impostazioni grafiche mirano è impossibile avere un quadro generale della situazione. Va detto, inoltre, che potrebbero cambiare in maniera più o meno sostanziale da qui al lancio del gioco.