Metaphor: ReFantazio si aggiorna su PC con una patch che sopperisce a un'importante mancanza

Come suggerisce il nome, un filtro anti-aliasing serve per mitigare l'aliasing, il fastidioso effetto per cui le linee diagonali e curve degli elementi a schermo appaiono frastagliate o scalettate a causa della bassa risoluzione e dell'approssimazione dovuta dalla forma dei pixel (immaginate di disegnare una linea curva usando solo dei quadratini). I filtri antialiasing vengono utilizzati nei videogiochi da decenni, ma purtroppo erano assenti nella versione PC di Metaphor: ReFantazio al lancio.

Le novità della patch 1.03 di Metaphor: ReFantazio su PC

Come spiegato anche nell'analisi tecnica di Digital Foundry, l'aliasing è uno dei problemi che intaccano maggiormente la qualità visiva del gioco e per arginarlo (escludendo le mod) era necessario impostare una risoluzione elevata se non addirittura usare il 4K con render scale al 200%, il che ovviamente è fuori portata per molte configurazioni.

Un'immagine realizzata da Digital Foundry per mostrare le differenze in termini di aliasing di Metaphor: ReFantazio a varie risoluzioni

Più nello specifico, la patch 1.03 di Metaphor: ReFantazio ha aggiunto un'opzione per scegliere se attivare un filtro FXAA (Fast Approximate Anti-Aliasing) o MSAA (Multisample Anti-Aliasing). Nel nostro caso, di default si attivato il secondo non appena avviato il gioco dopo aver installato l'aggiornamento.

In aggiunta a questa gradita novità, sono stati fatti dei miglioramenti all'impostazione per attivare o disattivare l'oscillazione continua della telecamera, un ribilanciamento del mixer audio e risolto un problema relativo alla generazione del salvataggio necessario per avviare la modalità Nuova Partita+ e altre magagne minori.

Non viene fatta menzione dei problemi di progressione corretti con la patch 1.03 per console. Non è chiaro se perché tali bug sono assenti su PC o se sono presenti anche in questa versione ma verranno risolti con un aggiornamento successivo. Nel dubbio vale sempre il consiglio di creare salvataggi multipli per sicurezza.