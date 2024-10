La nuova patch di Metaphor: ReFantazio risolve dei bug della progressione su console, è in arrivo anche su PC

Nello specifico le note dell'update affermano che "sono stati corretti alcuni bug che, in rare occasioni, potevano impedire la progressione in determinate condizioni". Inoltre, è stato "modificato il processo di conessione al network quando si inserisce il nome del giocatore", quindi nulla che modifichi l'esperienza in maniera sensibile.

Oggi Atlus ha pubblicato la patch 1.03 di Metaphor: ReFantazio per PS5, PS4 e Xbox Series X|S. Le note della aggiornamento sono brevi, ma includono la risoluzione di più bug (apparentemente rari) che potevano bloccare la progressione dei giocatori, il che in un JRPG da decine e decine di ore non è proprio il massimo.

L'aggiornamento arriverà in un secondo momento anche su PC

Non vengono precisati i casi in cui possono verificarsi bug relativi alla progressione (forse per evitare spoiler, un tema molto sensibile per Atlus) e l'aggiornamento al momento non è ancora disponibile per le versioni PC acquistabili su Steam e Windows Store, con la pubblicazione prevista in un "secondo momento". Probabilmente l'attesa non sarà lunga, ma consigliamo ai giocatori su PC di creare file di salvataggio multipli, giusto per sicurezza.

Il protagonista di Metaphor: ReFantazio

Nel frattempo Metaphor: ReFantazio sembra essere partito alla grande. Si è classificato primo in Giappone, battendo anche l'accesa concorrenza di Dragon Ball: Sparking! Zero e Silent Hill 2 e ha superato quota 1 milione di copie in tutto il mondo al lancio. Se state ancora valutando l'acquisto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione dell'ultima fatica di Atlus e i nostri consigli per iniziare al meglio.