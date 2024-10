L'astronauta veste Prada: le tute di chi andrà sulla Luna con Artemis III saranno firmate

Presentata all'International Astronautical Congress, la tuta spaziale progettata da Prada e Axiom Space , denominata Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), è destinata agli astronauti della missione Artemis III. Questo sofisticato indumento non solo segna un ritorno sulla Luna, ma rappresenta anche il frutto di una collaborazione unica tra moda e tecnologia spaziale. Il modello definitivo di questa tuta sarà impiegato nelle attività extraveicolari sul suolo lunare, con un design modulare e innovativo, capace di adattarsi a uomini e donne grazie a componenti regolabili .

La tuta AxEMU è dotata di un sistema di supporto vitale con ridondanza dei sottosistemi, che garantisce un'autonomia di 8 ore . Questo sistema fornisce ossigeno, ricicla la CO2 e mantiene una temperatura corporea stabile, permettendo agli astronauti di lavorare in sicurezza per periodi prolungati .

Il contributo di Prada si è concentrato nella ricerca di materiali avanzati, fondamentali per sopportare le estreme condizioni del Polo Sud della Luna , dove le temperature variano tra -240°C e +180°C. La tuta finale, di colore bianco, è progettata per riflettere la radiazione solare e resistere alle condizioni ambientali estreme. Prada e Axiom Space hanno sfruttato alcune tecnologie proprietarie, specialmente per quanto riguarda i materiali usati nel rivestimento, che aiuteranno a gestire l'esposizione alla luce solare senza compromettere la sicurezza dell'astronauta.

La tuta integra anche meccanismi per l'idratazione e l'alimentazione, essenziali per le lunghe sessioni lavorative nel vuoto dello spazio. Gli astronauti interagiranno con la tuta tramite comandi al petto e un dispositivo esterno simile a un tablet, poiché al momento non è previsto un display HUD nell'elmo.

Un'infografica sulla tuta.

Una delle sfide principali del progetto è stata la progettazione degli stivali, che devono isolare efficacemente l'astronauta dalle temperature estreme del suolo lunare. Prada e Axiom Space stanno ancora lavorando sulla definizione finale della tuta in collaborazione con la NASA, SpaceX e altri partner della missione Artemis III. Il design finale sarà sottoposto a una revisione nel 2025. La missione Artemis III, inizialmente programmata per il 2026, potrebbe essere posticipata al 2027, in attesa del completamento delle attrezzature necessarie e della tuta spaziale stessa.