Che responsabilità hanno i videogiocatori nella nascita del mercato dei DLC?

Ieri è stato svelato che il famigerato DLC "Horse Armor Pack" di The Elder Scrolls IV: Oblivion, considerato come il primo (quantomeno come quello che ha sdoganato la pratica) vendette milioni di unità. Quindi non centinaia e nemmeno qualche migliaio, ma milioni. Considerando che costava 2,50 dollari e che sarà stato realizzato a costi molto contenuti, fu decisamente un ottimo affare, con dei margini di profitto davvero enormi.

A svelare il dato, generico ma indicativo, è stato l'ex Bethesda Bruce Nesmith, che lavorò alle quest di Oblivion e che non ha potuto fare a meno di sottolineare alcune contraddizioni dei videogiocatori di fronte a quella che allora era una novità assoluta: "Ci fece venire il mal di testa: le prendevate tutti in giro (le corazze dei cavalli Ndr), ma le avete comprate in massa."

Non che i pianti siano stati completamente inutili, perché hanno aiutato Bethesda a modulare meglio i DLC successivi, aumentando i contenuti offerti, ma rimane il fatto che, basandosi solo sull'opinione di alcuni, l'Horse Armor Pack avrebbe dovuto produrre dei risultati disastrosi. Invece... ha fondato un mercato.