Arma 4 presentato con periodo di uscita da Bohemia Interactive durante il concerto del 25° anniversario

Arma 4 è stato presentato in via ufficiale da Bohemia Interactive, nel corso di un evento in livestream per celebrare il 25° anniversario della serie: durante il concerto organizzato per l'occasione, il team di sviluppo ha di fatto presentato il nuovo capitolo della serie, sebbene non si sia visto praticamente nulla al riguardo, con un periodo di uscita previsto per il 2027.

A dire il vero non è la prima volta che si parla del quarto capitolo della celebre simulazione bellica: già nel maggio del 2022, Bohemia Interactive aveva annunciato il nuovo titolo in arrivo all'interno della serie con un teaser trailer ufficiale, all'epoca insieme alla presentazione di Arma Reforger uscito poi lo scorso novembre.

Con una finestra di lancio così lontana ci sarà ovviamente modo di tornare a parlare del gioco in questione, che verosimilmente si trova ancora in pieno sviluppo presso Bohemia, con il supporto che nel frattempo prosegue anche per Arma 3.