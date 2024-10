2K svela Project ETHOS, un free-to-play hero shooter roguelike a squadre che potete già provare

2K e 31st Union hanno annunciato Project ETHOS . Si tratta di uno sparatutto free-to-play roguelike in terza persona . Il team ha anche deciso di dare il via a un community playtest e ne ha svelato i dettagli.

Che gioco è Project ETHOS e come accedere al Playtest

Project ETHOS è un roguelike hero shooter. Ogni eroe può sfruttare delle Evoluzioni e potenziamenti semi-casuali che lo trasformano. Questo significa che se anche iniziate come un cecchino, potete ritrovarvi a diventare un guerriero corpo a corpo. Se siete inizialmente un Supporto, magari potrete diventare un DPS indipendente. Scegliendo i potenziamenti che trovate nella partita potete rendere il vostro personaggio ciò che preferite.

Vi è la modalità Trials, delle sfide che permettono di continuare a mettervi alla prova ottenendo nuovi potenziamenti che saranno disponibili nei nuovi tentativi. Ovviamente, trattandosi di un roguelite, ogni partita sarà diversa, con nuove mappe, abilità, premi e sfide.

Vi è anche la modalità Gauntlet, un torneo competitivo a squadre che permette di potenziare il proprio eroe partita dopo partita. Lo scopo è cercare di essere gli ultimi a rimanere in piedi.

Il community playtest includerà le due modalità appena citate. Sarà disponibile in Nord America ed Europa, Italia compresa. Per ottenere l'accesso è necessario andare su Twitch e guardare uno stream di un partner creator di 2K per 30 minuti. I server saranno attivi nei seguenti orari il 17 ottobre dalle 17:00 alle 01:00 e dal 18 al 21 ottobre dalle 13:00 alle 01:00.