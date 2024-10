Apple MacBook Air con chip M2 in sconto su Amazon: vediamo il prezzo

Se siete in cerca di Apple MacBook Air con chip M2 a un prezzo valido, non dovreste guardare oltre perché Amazon Italia ha reso disponibile una nuova offerta. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 14%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon , che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 1.519€. Lo sconto attuale non è il migliore di sempre, ma parliamo di pochi euro di differenza.

Le caratteristiche dell'Apple MacBook Air

Il prodotto in offerta è un MacBook Air da 15 pollici con display Liquid Retina con 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori. Sotto la scocca trovate un Chip M2 con CPU 8-core, una GPU 10-core e 8GB di memoria unificata. Questo portatile è pensato per raffreddarsi senza l'uso di una ventola, così che non faccia rumore quando lo si utilizza.

I contenuti della confezione

Non manca una videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array, perfetta per le videochiamate di lavoro. Ricordiamo che questo laptop supporta anche app esterne all'ecosistema Apple, come Microsoft Excel, PowerPoint, Adobe Creative Cloud e Google Workspace.