Le armature per cavalli di The Elder Scrolls IV: Oblivion vendettero milioni di copie

Il fenomeno dei DLC è ormai diffusissimo , ma le sue origini non sono avvolte nelle nebbie del tempo, visto che c'è un momento preciso da cui ha avuto origine, almeno nella forma con cui si è diffuso maggiormente: le armature per cavalli di The Elder Scrolls IV: Oblivion che nell'ormai remoto 2006 furono vendute a 2,50 dollari su Xbox 360 e PC.

Chi compra decide

"Ci fece venire il mal di testa" ha spiegato, rivolgendosi poi direttamente ai giocatori, sbeffeggiandoli un po': "le prendevate tutti in giro, ma le avete comprate in massa." Ma i videogiocatori sono così e spesso si lamentano di ciò che poi foraggiano con i loro soldi, contribuendo a elevarlo a sistema per poi continuare a lamentarsene.

Nesmith ha dichiarato di non ricordare a quanto ammontarono precisamente le vendite del DLC, ma ciò che ricorda bene è che furono enormi, ossia nell'ordine delle milioni di unità. "Sia Bethesda che Microsoft furono colte alla sprovvista dalla reazione al DLC. Di nostro non l'avevamo prevista in alcun modo," ha poi spiegato, aggiungendo che successivamente i giocatori hanno fatto capire che non erano quelli i DLC che volevano, perché troppo esili. Così quelli successivi sono stati più ricchi e ne sono stati venduti altrettanti.

Insomma, è una storia di lamentele e grossi ricavi per Bethesda, con i secondi che sicuramente sono valse le prime, dimostratesi completamente inutili, considerando quanto ormai sono diffusi i DLC.