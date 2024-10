Il Battle Royale di Halo sarebbe stato una "svolta per il franchise", peccato sia stato cancellato

La notizia è arrivata tramite il profilo LinkedIn di Mike Clopper, Studio Design Director di Raven Software , che in precedenza era Game Director presso Certain Affinity.

Un ex sviluppatore di Certain Affinity ha dichiarato che la modalità Battle Royale di Halo , ora cancellata, avrebbe potuto rappresentare "una svolta per il franchise".

Le parole dell'ex-sviluppatore di Halo

"MP Halo Infinite - Ho guidato un grande team di designer che lavorava su una modalità Battle Royale cancellata per Halo. Credo che questo prodotto avrebbe potuto essere una svolta per il franchise. Ci è piaciuto molto giocarci e lavorarci è stata un'esperienza fantastica nonostante la sua cancellazione", si legge sul suo profilo LinkedIn.

Master Chief di Halo

Non abbiamo informazioni ufficiali riguardo a questa presunta modalità Battle Royale di Halo e non abbiamo idea del perché sia stata cancellata. Secondo i rumor degli ultimi anni, il nome in codice del progetto era Tatanka, ma oramai non c'è più modo di vedere esattamente cosa avrebbero potuto realizzare gli autori.

Inoltre, consideriamo che una dichiarazione personale su un profilo di LinkedIn ha valore fino a un certo punto. Anche ammesso che le informazioni siano corrette, è chiaro che una persona a capo del progetto metta in buona luce qualcosa al quale ha lavorato, visto che è impossibile dimostrare che la sua opinione sia errata ora che il progetto non vedrà mai la luce.

Rimanendo in tema Halo, abbiamo visto che 343 Industries si è rinominata in Halo Studios e ha spostato il franchise su Unreal Engine 5: questo chiaramente renderebbe più facile portare il gioco anche su PlayStation 5.