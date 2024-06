Elon Musk è stato denunciato per molestie sessuali da degli ex-ingegneri di SpaceX

Grossi guai in arrivo per Elon Musk, cui è piovuta sul capo l'accusa di molestie sessuali con ritorsioni, mossagli da otto ex ingegneri di SpaceX, compagnia di cui lui è CEO. Non si tratta di accuse inedite per Musk, sempre più spesso al centro di questioni di natura simile, ma qui il caso pare essere decisamente grave.

Questo martedì era emerso un report secondo cui Musk avrebbe avuto rapporti sessuali con due delle sue dipendenti e avrebbe chiesto a una terza di fare dei figli. Fin qui niente di particolarmente inaspettato, se non si considerano i rapporti di potere tra Musk e le persone cui paga lo stipendio, che configurano comunque una forma di coercizione in casi del genere, vista l'inevitabile pressione esercitata su chi riceve certe richieste.