Final Fantasy Tactics Remaster esiste davvero dice Jason Schreier, giornalista di Bloomberg

La questione è curiosa perché parte proprio dalla clamorosa rivelazione sull'identità del presunto leaker Midori, che si è scoperto essere un account alternativo di un'altra persona, peraltro un maschio e non una ragazza nipponica come si spacciava essere, e probabilmente senza nemmeno tutti gli agganci che sembrava fosse avere.

Sebbene sia comunque una voce di corridoio, il fatto che Schreier si sia esposto in maniera così netta fa ben sperare nella sua veridicità, considerando che il personaggio in questione solitamente non è uno che spara informazioni a caso e ha dimostrato di avere dei solidi agganci nell'industria videoludica.

Dall'affaire Midori potrebbe emergere una certezza

Nella cascata di dubbi e smentite conseguente a questa rivelazione, che ha investito le tante dichiarazioni che Midori aveva fatto in questi giorni, c'è finito anche Final Fantasy Tactics Remaster, diventato improvvisamente inverosimile.

Un'illustrazione ufficiale di Final Fantasy Tactics

Tuttavia, a questo ha risposto direttamente Jason Schreier, "salvando" per così dire il rumor dall'essere cestinato senza appello.

"Ciao. Il remaster di Final Fantasy Tactics è reale e in sviluppo", ha detto semplicemente Schreier, con il suo account ufficiale verificate, in un thread di Reddit che metteva in discussione la cosa dopo l'affaire Midori.

Curiosamente, Schreier ha dimostrato anche di essere un fan del gioco aggiungendo, a chi diceva di essere sorpreso di questo intervento, "Non dare la colpa a me, dai la colpa a te stesso, o a Dio", citando in questo modo un celebre dialogo tra Delita e Agrias all'inizio della storia.

Sono anni che si parla di un ritorno di Final Fantasy Tactics e di recente è stato una sorta di roller coaster di emozioni prima con le possibili aperture di Yasumi Matsuno, poi con una successiva (presunta) chiusura, quindi con questo nuovo aggiornamento sulla questione.