Dragon Ball: Sparking! ZERO avrà solo una mappa con lo split-screen, per ottimizzare l'esperienza

Gli sviluppatori di Dragon Ball: Sparking! ZERO hanno fatto una strana scelta per quel che riguarda la modalità multigiocatore locale in split-screen : sarà usabile su di una sola mappa, quella della Stanza dello Spirito e del Tempo. A spiegare il motivo di questa decisione è stato il producer Jun Furutani ai microfoni di GamesRadar+ durante il Summer Game Fest, che ha fatto capire come il multiplayer locale sia considerato un extra rispetto al multiplayer online, al quale sono state dedicate maggiori attenzioni.

Un solo schermo

Gli sviluppatori hanno voluto dare la priorità all'esperienza vissuta su di un unico schermo, con l'obiettivo di rendere al massimo un combattimento di Dragon Ball: "Abbiamo dato importanza alle interazioni in tempo reale e alle animazioni che renderanno unica l'esperienza di Dragon Ball in gioco. Aggiungere la modalità a schermo diviso è stata una sfida. Tuttavia volevamo che i giocatori potessero divertirsi in diverse condizioni, e giocare sul divano con un amico è una di queste. Perciò abbiamo deciso di includere comunque questa funzionalità."

In precedenza delle voci avevano affermato che Dragon Ball: Sparking! ZERO non avrebbe avuto una modalità multiplayer locale. Ora si scopre che in realtà c'è ma è limitata a una sola mappa. Potrebbe venire il sospetto che sia stata aggiunta all'ultimo momento ma, anche se così fosse, sarebbe solo la conferma che il team di sviluppo non la considera una priorità rispetto alle altre modalità di gioco.

Comunque sia, se volete saperne di più su Dragon Ball: Sparking! ZERO leggete il nostro recentissimo provato. Vi terrà compagnia in attesa dell'uscita del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X/S.