Atlus ha proibito titoli e anteprime dei video con anticipazioni sulla storia di Metaphor: ReFantazio

I giapponesi sono molto più attenti di noi occidentali nella protezione dei loro giochi da youtuber e affini, imponendo molti limiti ai creatori di contenuti nello svelare certi elementi chiave delle loro opere. Atlus in particolare pare essere davvero attiva nella tutela di Metaphor: ReFantazio , un gioco di ruolo giapponese in cui la trama è fondamentale, come dimostra l'annuncio delle nuove linee guida che stabiliscono che agli utenti è vietato caricare immagini spoiler nelle miniature dei video o fare spoiler nei titoli degli stessi .

Tutela dei videogiocatori

Non è del tutto chiaro come Atlus intenda agire contro chi violi la nuova regola e diffonda spoiler, anche se più avanti spiega che potrebbe cancellare o sospendere "video o trasmissioni che riteniamo inappropriati". Immaginiamo che per farlo userà le segnalazioni di violazione del copyright delle varie piattaforme.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per chi se lo stesse chiedendo, i contenuti con gli spoiler possono essere condivisi, soltanto Atlus vuole che gli utenti vengano avvisati per tempo della loro presenza e non vuole che cadano in qualche trappola.

Va detto inoltre che il Giappone stesso ha delle leggi che tutelano il copyright da youtuber e affini, visto che viene riconosciuto come dannoso economicamente il fatto che alcuni tipi di giochi vengano registrati per intero in video e proposti al pubblico.

Per il resto vi rimandiamo alla recensione di Metaphor: ReFantazio per ulteriori dettagli sul gioco.