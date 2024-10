The Witcher Stagione 4 avrebbe cambiato un altro attore oltre a Henry Cavill

Si tratta di Vesemir , precedentemente interpretato da Kim Bodnia (Killink Eve, The Bridge, Lettera al re). La fonte delle informazioni è Redanian Intelligence, un sito dedicato specificatamente a tutto ciò che è The Witcher e che in modo regolare ha condiviso informazioni corrette sulla serie di Netflix. Per il momento non è stato indicato qual è il nuovo attore.

The Witcher Stagione 4 porterà con sé un grande cambiamento: non ci sarà più Henry Cavill, l'attore che per le prime tre stagioni ha interpretato il protagonista, Geralt di Rivia. Pare però che Cavill non sia stato l'unico a dire addio alla serie. Secondo un report, un altro personaggio ha cambiato volto .

Cosa sappiamo su Vesemir in The Witcher

Per ora non ci sono conferme ufficiali, quindi dobbiamo considerare quanto indicato solo come un rumor. I rappresentati di Bodnia non hanno ancora rilasciato una dichiarazione a riguardo. Ricordiamo anche che Vesemir ha debuttato nella serie live action di Netflix nella seconda stagione. Il personaggio è anche stato il protagonista del film animato Nightmare of the Wolf. Inoltre, il personaggio è presente anche nel videogioco di CD Projekt RED, The Witcher 3 Wild Hunt.

Vesemir e Geralt

Vesemir è un personaggio della saga letteraria. Si tratta del mentore di Geralt ed è uno dei personaggi generalmente apprezzato. Parlando di nuovo della serie TV, Vesemir dovrebbe riapparire nella quarta stagione, anche se non è chiaro in che modo, se tramite nuove scene o flashback delle stagioni precedenti.

Chiaramente il cambio di attore per il personaggio è meno importante rispetto al cambio di protagonista, ma in ogni caso non è mai piacevole quando i volti cambiano.