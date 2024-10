Metaphor: ReFantazio batte Dragon Ball e Silent Hill 2 nella classifica dei più venduti in Giappone

Arriva la classifica dei giochi più venduti in Giappone nella settimana scorsa secondo i dati raccolti da Famitsu, con Metaphor: ReFantazio a guidare una top ten veramente ricca di nuove uscite di grosso calibro, a dimostrazione di come il gioco di ruolo di Atlus abbia ottenuto un grande successo.

Si è trattato di una settimana davvero eccezionale, che ha visto arrivare tutti insieme proprio lo stesso Metaphor: ReFantazio oltre a Dragon Ball: Sparking! Zero e Silent Hill 2, che si sono piazzati tutti in posizioni molto alte nella classifica, ma tra le new entry stupisce particolarmente l'ottimo risultato raggiunto da Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord.

Quest'ultimo è il remake in 3D del vecchio gioco di ruolo uscito nel 1981 inizialmente su Apple 2, dunque era difficile prevedere un impatto così positivo sul mercato nipponico, ma evidentemente gli utenti PC appassionati sono più del previsto in tale territorio, come in effetti risulta anche dalle recenti tendenze del mercato.