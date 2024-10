Trapela in rete un Surface Laptop con il Lunar Lake di Intel: in arrivo un nuovo modello?

Un prototipo di Surface Laptop di Microsoft è apparso brevemente in vendita su un sito di compravendita cinese, Goofish, lasciando intuire che Microsoft potrebbe prepararsi a reintrodurre i chip Intel nella sua linea Surface. Questo modello, etichettato come "prototipo - non in vendita", mostra un processore Intel Core Ultra 7 268V, appartenente alla nuova serie Lunar Lake, suggerendo che l'azienda stia esplorando nuove opzioni per le sue prossime uscite.

Quale modello sta per arrivare? Il Surface Laptop 7, rilasciato quest'anno, è stato uno dei primi della serie a utilizzare esclusivamente processori Qualcomm Snapdragon X Elite, nell'ambito della strategia di Microsoft di promuovere Windows on Arm. Tuttavia, con l'apparizione di questo prototipo, è possibile che Microsoft stia valutando una variante del Surface Laptop 7 o un potenziale Surface Laptop 8, che includa chip Intel. Il portatile comparso in rete. Secondo quanto riportato da Windows Central, il dispositivo sembra un Surface Laptop 7, pur presentando la scritta "prototipo". Per quanto raro, non è la prima volta che Microsoft esplora processori diversi, come dimostrato dai modelli precedenti che alternavano Qualcomm e Intel. C'è da capire se arriverà in commercio una versione rivisitata di questo Laptop 7, con dentro i Lunar Lake, o se invece è stato usato un vecchio modello per prototipo, lasciando il nome Surface Laptop 8 alla versione retail.