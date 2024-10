Digital Foundry analizza Metaphor: ReFantazio: artisticamente sublime, ma tecnicamente lascia a desiderare

In particolare, vengono menzionati due problemi principali. Il primo è una bassa qualità generale dell'immagine , con molto aliasing e sfarfallio. Ciò è dovuto all'assenza di un qualsivoglia filtro anti-aliasing e da uno stile artistico ad alto contrasto che enfatizza ulteriormente l'aliasing. Digital Foundry afferma che neppure la risoluzione 4K nativa su PC riesce ad aggirare il problema del tutto ed è necessario usare il render scale al 200% (in pratica l'8K) per ottenere tramite downscaling una qualità accettabile. Ciò tuttavia è possibile solo con schede grafiche abbastanza carrozzate e anche nel caso di una RTX 4090 le performance possono scendere sotto i 60 fps.

Metaphor: ReFantazio è finito sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry che ha analizzato il nuovo JRPG di Atlus. Il verdetto è positivo ma con luci e ombre: per i tech enthusiast il gioco mette in scena una direzione artistica sublime , ma dal punto vista tecnico lascia a desiderare sotto molti aspetti.

Performance deludenti su console

L'altro problema sono le performance su console a fronte di un comparto tecnico non proprio all'ultimo grido. Su PS5 e Xbox Series X il gioco gira a una risoluzione nativa di circa 1656p e con 60 fps alquanto instabili, che nelle situazioni peggiori possono scendere anche nel range dei 40 fps. Su Xbox Series S si scende alla risoluzione 1080p nativa e il framerate in questo caso può scendere anche nel range dei 30 fps. Per Digital Foundry, l'unico modo per ottenere performance stabili su console è quello di giocare la versione PS4 in retrocompatibilità su PS5, in questo modo si ottengono 60 fps costanti al costo di una risoluzione 1080p.

Insomma, bene ma non benissimo, per quanto comunque Oliver Mackenzie assicura che la sua esperienza è stata complessivamente ottima proprio grazie alla direzione artistica e per gli altri meriti del gioco, di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Metaphor: ReFantazio. A dispetto di un comparto tecnico non proprio impeccabile, al momento il JRPG di Atlus su Metacritic ha la media voti più alta tra i giochi pubblicati nel 2024, a parimerito con Astro Bot.