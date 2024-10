Un gameplay trailer di Diablo 4 presenta le novità della Stagione dell'Odio Crescente

Con l'arrivo dell'espansione Vessel of Hatred, Diablo 4 ha dato inizio anche alla nuova Stagione dell'Odio Crescente , che come da tradizione offrirà ai giocatori nuove sfide, meccaniche di gioco e del ricco bottino su cui mettere le mani. Per l'occasione, Blizzard ha pubblicato un gameplay trailer che riassume le novità più interessanti, che trovate nel player sottostante.

Nuove missioni stagionali e non solo

Ovviamente non mancano anche dei nuovi contenuti legati al tema della stagione, con i giocatori che potranno affrontare nuove missioni per combattere la corruzione dell'Odio di Mefisto che sta dilagando su Sanctuarium. Troviamo poi le difficoltà "Tormento" per la Fossa e le spedizioni nel Regno Ribollente che offrono ulteriori attività e sfide per i giocatori più temerari.

Le novità della Stagione si sommano a quelle dell'espansione Diablo 4: Vessel of Hatred, disponibile dallo scorso 4 ottobre su tutte le piattaforme, che includono la classe Spiritista e una nuova campagna principale.