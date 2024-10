Microsoft presto potrebbe lanciare una nuova versione dell'headset wireless Xbox, un leak svela prezzo e data

Nuova versione, ma pare con poche novità

billbil-kun afferma che il nuovo headset sarà caratterizzato da una colorazione completamente nera. L'insider non ha condiviso dettagli specifici, ma parla di un "aggiornamento" del vecchio modello del 2021 e che quindi non dovremmo aspettarci grandi differenze, se non per l'appunto dal punto di vista estetico e del packaging.

Ricordiamo che il precedente modello dell'Xbox Wireless Headset si collega tramite Bluetooth e utilizza la disattivazione audio automatica e l'isolamento della voce per ridurre i rumori di fondo e conversare in modo nitido e chiaro. È compatibile con le tecnologie audio spaziali, tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X e offre fino a 15 ore di utilizzo con la batteria interna ricaricabile.

Chiaramente quanto riportato qui sopra è da prendere con le pinze in attesa di un possibile annuncio ufficiale da parte di Microsoft a stretto giro, per quanto va detto che raramente billbil-kun sbaglia con le sue soffiate.