Il trailer di Sea of Thieves Stagione 14 ci presenta le tante novità, a tema furtività

Precisamente, il team spiega che prime di tutto in Sea of Thieves Stagione 14 sarà introdotta la possibilità di accucciarsi e camminare così in modo meno rumoroso. Inoltre, mentre si è accovacciati la proprio targhetta non è visibile ai giocatori nemici. Ovviamente inoltre i nemici IA ci noteranno di meno. Questo apre la strada a nuova strategie d'azione. Inoltre, se siete accovacciati su una nave potete anche lanciarvi oltre i bordi e appendervi, così da non farvi vedere da chi è sulla nave.

Ci sarà anche un nuovo snack che ci renderà meno visibili, oltre che oggetti per nascondere il nostro aspetto: potremo ad esempio far finta di essere un barile o un tesoro. Ci sarà anche una nuova arma, una cerbottana che colpisce in modo silenzioso con vari tipi di dardi, compresi quelli velenosi o esplosivi.

Sea of Thieves aggiunge poi le trappole, nelle quali possono essere inseriti altri oggetti da lancio. Il lato negativo è che gli avversari potranno notarle in tempo e disarmarle, per poi racoglierle. Infine, ci sarà anche una pistola-rampino che permette di lanciarsi verso il punto in cui la miriamo: perfetta per esplorare in modo nuovo e per abbordare le navi nemiche ancora più rapidamente. Non mancheranno poi nuova ricompense per il Plunder Pass.

