Ecco quanto potrebbe aver venduto Sea of Thieves su PS5

Quanto ha venduto Sea of Thieves su PlayStation 5? Microsoft non ha svelato i numeri fatti dal gioco, ma l'informazione è trapelata grazie al giornalista Jez Corden, che ha parlato di più di un milione di copie vendute dal momento del lancio . Naturalmente è giusto specificare che non si tratta di dati ufficiali, ma Corden afferma che la sua fonte è affidabile.

Questione di soldi

"Fonti attendibili mi hanno riferito che Sea of Thieves ha superato il milione di vendite su PlayStation dal suo lancio sulla piattaforma", ha spiegato Corden, che poi ha aggiunto: "probabilmente il numero è cresciuto ancora da quando ho ricevuto questa informazione."

Corden ha poi messo la cosa in una prospettiva strettamente economica: "Il gioco viene attualmente venduto a 40 dollari, quindi, anche senza considerare gli acquisti in-app fatti nel negozio di Sea of Thieves, si tratta di almeno 40 milioni di dollari di ricavi in più per Rare, da investire nell'espansione del gioco."

In realtà andrebbe sottratta quantomeno la fetta delle vendite che finisce nelle casse di Sony, ossia il 30% del totale, ma seguiamo il ragionamento.

Corden si chiede quindi se il danno all'immagine di Xbox valga questi soldi, ma la risposta è arrivata direttamente dalle alte sfere di Microsoft: "Ripescando vecchi commenti fatti agli investitori dal CEO di Microsoft Satya Nadella, non sembra avere un impatto significativo sulla crescita del numero totale di giocatori di Xbox One e Xbox Series X e S, almeno per ora." Insomma, Microsoft sta vedendo una crescita di ricavi senza la temuta emorragia di giocatori dal suo ecosistema. Nessuna apocalisse in vista, a quanto pare.