La versione PS5 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio ha già una pagina su PlayStation Store

La versione PS5 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio ha già una pagina dedicata su PlayStation Store che consente di mettere il gioco nella lista desideri, sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale.

Esattamente come su Xbox Store, l'ambizioso tie-in firmato MachineGames viene descritto con una sinossi in cui si parla dell'ambientazione del 1937, delle truppe naziste alla ricerca di un potere ancestrale legato al mistero dell'antico Cerchio e del ruolo di Indiana Jones in questa nuova avventura.

"Viaggia dalle aule del Marshall College al cuore del Vaticano, dalle piramidi d'Egitto ai templi sommersi di Sukhothai e oltre", recita il testo, elencando alcuni degli scenari presenti nella campagna di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, nonché le caratteristiche del gameplay e la funzione dell'iconica frusta del celebre archeologo.

Potremo usarla infatti non solo durante i combattimenti, ma anche come fondamentale strumento di esplorazione per scalare pareti, superare pattuglie nemiche e risolvere gli enigmi ambientali che troveremo lungo il tragitto.