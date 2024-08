PVKK è stato annunciato con un trailer: è una strana "simulazione di cannone" ma anche qualcosa di più

C'è però anche molto altro, oltre alla meccanica (comunque alquanto impegnativa) legata ai controlli per muovere il cannone e farlo sparare, visto che il tutto si innesta all'interno di una narrazione molto originale e interessante .

La stranezza parte già dal titolo, il cui nome completo è PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant. Sì, tutto attaccato, a quanto pare. Il gioco è di per sé una sorta di simulazione che ci vede impegnati nella gestione di un colossale e complesso cannone fantascientifico impiegato per proteggere la terra da un qualche invasore alieno .

PVKK è forse una delle novità più interessanti presentate nel corso del Future Games Show 2024, e può essere descritto come una " simulazione di cannone " ma anche qualcosa di molto di più , visto che a questi elementi di gioco si mischiano anche caratteristiche narrative che rendono il tutto piuttosto strano e particolare.

Tra simulazione di cannone, avventura e thriller

Il trailer fa un buon lavoro nell'introdurci alle caratteristiche di base di PVKK, facendo anche sorgere una certa curiosità per ciò che si cela dietro alle azioni sulla superficie del gioco.

Sembra infatti esserci anche qualcos'altro dietro, degli elementi di mistero tutti da scoprire.

In PVKK interpretiamo il ruolo del responsabile del super-cannone in questione, che da un bunker alquanto comodo può avere una visuale sui monti circostanti e sul grande cannone posto accanto, oltre che sui complicati comandi da utilizzare per sparare.

Agli ordini di un regime autocratico estremamente rigido, la nostra missione è controllare manualmente l'imponente cannone per difendere il pianeta e respingere un'invasione interplanetaria, ricevendo comandi attraverso video chiamate e messaggi vari, che tuttavia aprono la strada a una lettura stratificata della storia.

Oltre a controllare il cannone e migliorare il proprio bunker, ci troviamo a poter informarci su quello che sta accadendo nel mondo, con la possibilità di decidere come agire, se seguire ciecamente gli ordini o metterli in discussione, facendo intervenire la propria etica o mantenendoci estremamente leali.

Tutto questo, tra risultati delle missioni legate all'uso del cannone, possibilità di indagare e trovare nuove informazioni sul mondo circostante e anche esplorare i meandri del bunker in cui ci troviamo, contribuisce a creare un gameplay a più livelli, con letture differenti e particolarmente interessanti.

Sviluppato da Bippinbits, PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant non ha ancora una data di uscita su PC, ma ha intanto questo primo trailer visibile qui sopra.