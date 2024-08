Future Games Show @ Gamescom 2024, tutti i giochi e i trailer dell'evento teutonico

Ned Luke (Michael De Santa in GTA5) e Alex McKenna (Sadie Adler in Red Dead Redemption 2) hanno presentato 90 minuti di world premiere, deep dive e gameplay dei maggiori giochi in arrivo sul mercato. Sponsorizzato da Civilization 7, un gioco che tornerà a mostrarsi ogni pochi minuti nello show, ecco tutto quello che è stato presentato al Future Games Show @ Gamescom 2024 .

Se l'Opening Night Live di ieri è stato il piatto principale della Gamescom 2024, il Future Game Show è il proverbiale contorno. Forse non ruberà gli occhi come la presentazione di Geoff Keighley, ma il Future Games Show @ Gamescom 2024 è sempre molto solido, con tanti titoli indie di qualità e spazio a produzioni minori, ma decisamente valide..

Tutti i giochi mostrati al Future Games Show @ Gamescom 2024

Si comincia con una World Premiere. Si tratta di Mars Attracts, un nuovo builder di luna park, questa volta ambientato nello spazio e con malvagi alieni vogliosi di spaventare gli avventori. Il gioco arriverà nel 2025.

Si passa ad un action in terza persona con protagonista un'agguerrita ragazza armata di codini, pistole e bombolette spray. Il tutto in un universo parallelo e piuttosto derelitto nel quale deve combattere una moltitudine di avversari differenti. Spine arriverà su PC e console e, come tutti gli altri giochi presentati, ha già una pagina disponibile su Steam.

Classico cambio di atmosfera, siamo adesso all'interno di una ricca villa di esploratori, colorata e ricca di macchinari spettacolari, coi quali bisognerà addentrarsi in abissi altrettanto colorati e ricchi di mostri. Il tono epico di The Explorator passa ad essere decisamente meno serio in fase di gameplay, con sparatorie, carri armati e azione decisamente sopra le righe. La demo del gioco è già su Steam.

Civ 7

Di Civilization 7 abbiamo parlato tantissimo in questi giorni e al Future Games Show @ Gamescom 2024 il 4X di Firaxis ha portato un trailer live action che mostra alcuni dei momenti più spettacolari di questo viaggio verso lo spazio. Dopo un'intervista agli sviluppatori di Civ, ecco Black Myth: Wukong, l'action cinese che sta distruggendo ogni record di vendite su Steam.

Tempo di nuova World Premiere, anche questa volta si tratta di un gioco coloratissimo con protagonista una ranocchia salterina. Croak è un platform in 2D nel quale il principe deve trovare il modo per tornare ad essere sé stesso, tra boss giganteschi e fasi di piattaforme movimentate. Uscirà tra poco ed è già prenotabile s Steam.

Si passa al trailer di un gioco cooperativo, anche in questo caso molto colorato, anche se dai toni più maturi. La grafica è isometrica e mostra i 4 giocatori, ognuno che interpreta uno specifico eroe, intrufolarsi all'interno di ricche ville iper-sorvegliate. Si tratta di Monaco 2, il seguito di uno degli heist game più giocati di qualche anno fa.

Ravenswatch

Ecco arrivare ad un action roguelite, sempre di stampo indie, dalle atmosfere oscure. Anche in questo caso potrete giocare in cooperativa, per esplorare livelli ricchi di pericoli, manche tesori. Ravenswatch è disponibile adesso in early access, ma uscirà il 26 novembre.

Si passa ad uno strategico in tempo reale in stile Starcraft, ma con influenza MMO con un mondo persistente. ZeroSpace mescola azione RTS, momenti da gioco di ruolo e tanta fantascienza, per un mix davvero interessante.

Nuova World Premiere di Tomorrow Head Studios. Siamo in un faro, ovviamente oscuro e immerso nella pioggia. Un uomo solitario, vestito di rosso, si avventura prima sulla spiaggia, poi su di una nave e poi ancora su di una scogliera. Le atmosfere di WILL: Follow The Light sembrano quelle di un walking simulator, ma l'atmosfera sembra quella giusta. Arriverà su Pc e console nel 2025.

Dopo un veloce approfondimento sulle novità di Greedfall 2, con tanto di lancio di early access il 24 settembre, si passa a Akimbot, un platform 3D classico con protagonisti dei folli robot. Tra pianeti lontani, fasi su navicelle e qualche sparatoria, il gioco sembra poter soddisfare tutti gli amanti di Ratchet & Clank. Il gioco arriverò il 29 agosto su PC e console.

I creatori di Phantom Line presentato al Future Games Show @ Gamescom 2024 le qualità del loro sparatutto in prima persona con una spruzzata di paranormale e horror. Non mancano momenti tattici, la possibilità di personalizzare l'arsenale e collaborare con altri giocatori per sopravvivere in un open world vasto e ricco di pericoli.

Le atmosfere di Caravan Sand Switch sono decisamente differenti, più colorate e sognanti, ma non meno affascinanti. Si tratta di un action in terza persona open world in un mondo distopico, ma ricco di sorprese.

Metaphor: ReFantazio

Gli Anelli del Potere fanno una capatina con un trailer della seconda stagione, in arrivo il 29 agosto su Prime Video, per poi passare a Metaphor: ReFantazio, il nuovo gioco del creatore di Persona. Lo stile eccezionale è lo stesso, così come alcune meccaniche sembrano simili, ma la storia promette grandi cose. È in arrivo in ottobre. Monster Hunter Wilds non poteva mancare, anche se con un breve trailer, così come Dragon Age The Veilguard, il nuovo episodio della discussa serie di Bioware. Dopo un breve recap di Fable, si passa ad un mondo ricco di pirati, vascelli e tesori da rubare: Rogue Waters è una mix tra il classico Pirates e un moderno roguelite, per un prodotto da tenere d'occhio.

Crater Studios presenta il trailer di un MMO con una densità dei mob da record, possibilità di personalizzazioni multiple e centinaia di ore di avventure da portare avanti in compagnia degli amici. Dwarven Realms sarà disponibile dal 27 settembre.

Gli eroi del nuovo gioco sembrano usciti da un cartone animato anni '80, questa volta incastonati in un GDR a turni con un pizzico di gioco di carte collezionabili. Dimensionals è disponibile in demo sin da ora.

Un nuovo sparatutto tattico scende in campo a sfidare Counter-Strike, questa volta portando un po' di violenza e tecnologia in più rispetto al classico di Valve. Dfuse è disponibile in alfa.

Bloomtown: A Different Story

I creatori di Graveyard Keeper hanno portato al Future Games Show @ Gamescom 2024 il loro nuovo gioco, un GDR dall'apparenza classico, ma con un twist moderno e una grafica ricchissima di dettagli. Dietro ad un aspetto normale si nascondono magia nera, mostri spaventosi e decine di combattimenti a turni diversi. Bloomtown: A Different Story arriverà il 24 settembre su PC e Console.

All on Board porta alcuni dei più celebri giochi da tavolo in VR, con supporto cross platform, tutorial di gioco e salvataggi per le proprie sessioni.

Exoborne si mostra al Future Games Show @ Gamescom 2024. Si tratta di uno sparatutto ad estrazione nel quale bisogna provare a salvare l'umanità da un pianeta nel quale qualcosa è andato irrimediabilmente storto. Un mondo che sta andando a pezzi e influenzerà il gioco, cambiando dinamicamente la mappa e rendendo ogni partita differente dalla successiva.

Altro coloratissimo trailer per una World Premiere, un gioco in stile Fall Guys, con una spruzzata di Mario Kart e pinguini come protagonisti. Faaast Penguin arriverà a settembre su PC e console.

Il primo video di Lost Skies mostra un universo affascinante, da esplorare grazie ad un rampino e un aliante. Non mancheranno torri da scalare, nemici da combattere e navi da sbloccare per arrivare al cuore di questo universo, nel quale si cela il pericolo più grande di tutti.

Dopo un breve trailer con Endzone 2, Tormenture, Swap Meat, Sea Power, Stormforge e Dark Sky, si torna a parlare di Civilization 7, con un gameplay trailer e un'intervista agli sviluppatori, si passa ad un action platformer in 2D, anche in questo caso in World Premiere. In questo caso il protagonista è un Maui armato di boomerang che può trasformarsi in potenti animali per superare i livelli e affrontare i giganteschi nemici. Maui The Shapeshifter arriverà su PC.

Atomfall

Rebellion presenta le novità di Atomfall, un interessante survival action nel quale al giocatore è richiesto di sopravvivere in una zona in quarantena e scoprire cosa è successo. Il tutto con spruzzate di Metro e Bioshock. Il gioco arriverà nel 2025 su PC e Xbox, anche attraverso Game Pass.

Si passa ad atmosfere lovcraftiane, nelle quali bisogna costruire il proprio culto alle peggiori bestialità mai pensate, torturando gente, sacrificandola e creando rituali di magia nera. in Worshippers of Cthulhu arriverà su PC e console a ottobre.

Per fortuna si passa velocemente dalla parte del bene, con un trailer che mostra un samurai che combatte in un action in 2D in plastilina contro mostruosità uscite dalla mitologia giapponese. Durante l'avventura sbloccherà nuova armi e abilità. The Spirit of the Samurai arriverà su PC questo autunno.

La guerra contro gli insetti non si ferma mai, per questo avremo ancora una volta bisogno della Fanteria dello Spazio di Starship Troopers. Nel trailer di Extermination dovremo sterminare orde di nemici di varia natura, anche ghiacciata, per portare la Terra alla vittoria. Non mancheranno nuove operazioni militari, nuove armi e gameplay. il gioco è pronto per arrivare su PC e console il prossimo ottobre, ripulito dai bug e da tutti i problemi.

Un divertente gioco competitivo per 8 giocatori a base di pinguini sta per arrivare. Los Pingheros promette divertimento in locale su PC e Switch. Si resta in ambiente familiare con Projecting Dreams, un gioco nel quale poter creare la propria camera da letto dei sogni. Si passa ad un protagonista canino, che deve risolvere diversi puzzle, anche in cooperativa con altri amanti dei quadrupedi. Altro RPG a turni questa volta dallo stile molto particolare. In Necro Story si potranno evolvere le proprie magie, rubando gli elementi dagli avversari. Si passa ad un action in prima persona con combattimenti all'arma bianca, Swordai, prima di tornare ai presentatori.

Bionic Bay

È il momento di Bionic Bay un interessantissimo action puzzle in 2D dallo stile unico e soprattutto dal gameplay molto particolare, anche consente di manipolare la forza di gravità e far comparire oggetti, il tutto per esplorare un mondo di gioco davvero estremamente interessante. Il gioco arriverà su PC nel 2025.

Nuova World Premiere, anche in questo caso di un roguelite colorato, dalle reminiscenze di Hades. Tra magie, nemici giganteschi e coprotagonisti che non si capisce se danno una mono o ostacolano il protagonista Echoes of Mystralia sembra essere un prodotto interessante per coloro che amano il genere.

Da una mod di Half Life arriva questa nuova World Premiere. L'atmosfera è quella horror, la visuale è in prima persona, i movimenti sembrano quelli di Gordon Freeman quando impugna il piede di porco. Solo che al posto della fantascienza in Nightmare House Reimagined abbiamo il paranormale. Il gioco arriverà su Steam in maniera gratuita nel 2025.

Altra carrellata di trailer con Section 13 e The Stone of Madness.

Beyond Galaxyland

Beyond Galaxyland è uno Star Wars che incontra il fantasy in uno stile 2D in pixel art. Tra esplorazioni spaziali, combattimenti e le classiche locande mal frequentate, il gioco sembra davvero molto interessante, anche per i tanti tipi di gameplay integrati. Il gioco arriverà il 24 settembre su PC e console.

Nuovo trailer con le demo di Miniatures, Anima Flux, Tiny Glade, Office Fight e Wilmot Works it Out, tutte disponibile su Steeam.

C'è spazio anche per un video di Steamworld Heist 2, la nuova esperienza ambientata nel coloratissimo e folle Steamworld che abbiamo recentemente recensito, per poi passare a una bellissima avventura con protagonisti dei cani antropomorfi, tanti puzzle e uno stile inconfondibile. Sunset Hills è disponibile su PC, mentre su console arriverà presto.

PVKK, un interessante gioco dall'atmosfera steampunk, che vuole essere una sorta di Space Invaders, ma con un cannone molto complesso da controllare e uno strato di narrativa a tenere insieme il tutto. Il gioco è in arrivo nel 2025 su Steam.

Si passa ad uno scoiattolo con un'arma, il protagonista di un folle sandbox puzzle solving nel quale bisogna controllare il roditore e mandarlo a fare più danni possibili. Squirrel with a Gun arriva il 29 agosto su PC e su PS5 più avanti nell'anno.

The Retrieval

Si sforano i 90 minuti promessi con un gioco dalla grafica molto particolare, narrato in russo, ricco di puzzle e teste urlanti. One-Eyed Likho arriverà presto su PC. Il prossimo gioco è stato presentato alla scorsa Gamescom, ma è a prima volta che si mostra. È creato con l'Unreal Engine e sfrutta le più moderne tecnologie Nvdia. Possiamo vedere una donna in fuga da non si sa cosa, ferita e con una maschera sul volto che prova a sopravvivere a sconosciuti orrori. Retrieval arriverà presto su PC e console.