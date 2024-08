Nightmare House: Reimagined annunciato con un trailer, è il rifacimento della celebre mod di Half-Life 2

In occasione del Future Games Show, gli sviluppatori di We Create Stuff hanno annunciato Nightmare House: Reimagined, un rifacimento di Nightmare House 2, una celebre mod a tinte horror di Half-Life 2, realizzata tramite Unreal Engine 5 come gioco standalone, con una storia rinnovata, meccaniche riviste e aggiornate, nonché nuovi contenuti.

Il gioco sarà disponibile su PC via Steam durante il corso del 2025. Le sorprese non finiscono qui, perché anche l'originale Nightmare House è in arrivo su Steam il prossimo anno e sarà completamente gratuito.