WILL: Follow the Light annunciato con un trailer, è un'avventura che si ispira a Firewatch e Alan Wake

Sfruttando la vetrina offerta dal Future Games Show di agosto, gli sviluppatori di TomorrowHead Studio hanno presentato con un trailer WILL: Follow the Light , un'avventura in prima persona in cui esploreremo e navigheremo in un mondo in rovina.

Nel gioco impersoniamo Will, un uomo impavido cresciuto sul mare che si mette in viaggio per terre settentrionali inospitali per ricongiungersi con i suoi cari. L'esplorazione avviene sia a piedi che in barca, con meccaniche di navigazione realistiche ma semplicificate per risultare accessibili a tutti. Durante il viaggio ci troveremo di fronte a sfide di ogni genere, che potremo sfruttando l'intuito e la materia grigia.

WILL: Follow the Light è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con la pubblicazione prevista durante il corso del 2025. Qui trovate la pagina Steam ufficiale. Che ne pensate, il primo trailer del gioco vi ha impressionato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.