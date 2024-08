The Explorator è stato mostrato con un trailer al Future Games Show

In occasione del Future Games Show della Gamescom 2024 è stato mostrato con un trailer lo sparatutto in prima persona The Explorator, di cui è stata lanciata la campagna Kickstarter. Si tratta di un titolo davvero particolare, in cui il giocatore affronta un pericolosissimo mondo per trovare tesori sempre più preziosi, sconfiggendo dei nemici stranissimi disegnati a mano.

Se vi interessa, non esitate a dare il vostro contributo alla campagna. Magari fatelo dopo aver provato la demo ufficiale, scaricabile direttamente da Steam.

The Explorator è un gioco ispirato agli FPS vecchia scuola con grafica stile cartoon. Nei panni di un esploratore, il giocatore deve raccogliere tutto il suo coraggio per mettere piede sull'isola più pericolosa del mondo conosciuto, Ospolis.