Bionic Bay, il provato della demo di un platform bidimensionale dalla fisica convincente

Il protagonista di Bionic Bay è piccolissimo all'interno del campo visivo, pieno di tubi, macchinari e diavolerie meccaniche assortite, segnando una netta predominanza dello spazio rispetto alla figura umana. Ne consegue un approccio totalmente diverso da quello adottato da Playdead per incoraggiare l'empatia del giocatore nei confronti dei suoi protagonisti; nel corso della demo, della durata di circa un'ora e disponibile nell'ambito di Steam Next Fest , non ci siamo trovati minimamente a disagio nel vedere il nostro omino tritato, schiacciato, decapitato dai molteplici ostacoli ambientali che Bionic Bay mette sul nostro cammino. Regnano sovrane delle meccaniche di gameplay - lo scambio di posizioni tra protagonista ed elementi dello scenario è la principale - improntate alla velocità e a una giocosa sperimentazione, in un mondo in cui (quasi) tutto sembra essere permesso.

Sono passati più di dieci anni dalla pubblicazione di Limbo, titolo che più di ogni altro è stato in grado di segnare la rinascita dei puzzle-platform in due dimensioni. Da allora, l'industria videoludica non ha mai smesso di guardare al modello tracciato da Playdead, che tutt'ora funge da pietra di paragone per stimolare confronti e riflessioni sui nuovi esponenti del genere. Tra questi si inserisce Bionic Bay, sviluppato da due piccoli studi indipendenti: design e direzione artistica sono di Mureena , dietro cui si cela lo sviluppatore finlandese Juhana Myllys, già autore di Badland e Badland 2, mentre gli aspetti tecnici sono gestiti da Psychoflow Studio , compagnia formata da due programmatori con sede a Taiwan.

Ridotto ai minimi termini

L'ambientazione di Bionic Bay è industriale, ma non sappiamo come e perché il nostro protagonista sia finito in questo luogo ostile

La brevissima cinematica iniziale che apre le danze di Bionic Bay non spiega nulla sul contesto in cui ci troviamo a controllare il nostro protagonista, un umano minuscolo perso all'interno di uno sconfinato impianto industriale. Bastano pochi passi e l'attivazione di un misterioso macchinario per guadagnare abilità di movimento sovrumane, e in particolare un'elevatissima velocità nella corsa e la capacità di saltare e rotolare per lunghe distanze. Insomma, Bionic Bay ci fa subito comprendere che la rapidità negli spostamenti sarà essenziale per muoversi negli scenari che ci troveremo ad attraversare.

Al riguardo, al netto di una certa monotonia di quanto proposto nella demo - l'impianto è formato da una sterminata distesa di tubi, anche se, verso la fine, si attraversa un passaggio in cui le piante sembrano reclamare il ruolo del padrone in questo scenario industriale desolante - abbiamo apprezzato la direzione artistica impressa da Mureena, simile nelle scelte stilistiche a quanto visto nella produzione italiana Vesper: vi è un fortissimo contrasto tra i colori, prevalentemente primari, che illuminano lo sfondo, e le cromie più sobrie (in particolare grigio e verde scuro) che segnano le superfici percorribili dal protagonista. Questa contrapposizione risulta efficace nel catturare l'occhio del giocatore e nel farlo concentrare più sull'ambiente circostante che sul nostro omino, e questa attenzione è più che opportuna, visto che la demo di Bionic Bay si è rivelata un autentico campo minato per il nostro sventurato personaggio giocante.