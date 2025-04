Guardando le immagini di Bionic Bay , di Psychoflow Studio e Mureena Oy, viene subito in mente Limbo , o Inside o qualsiasi altro gioco simile che abbiate giocato negli ultimi anni. Si tratta però di un inganno percettivo perché, come vedremo, siamo di fronte a un'esperienza completamente diversa, costruita intorno alla fisica e ai poteri del protagonista , che punta tutto sulla velocità di esecuzione e sui riflessi del giocatore. Non per niente dietro al progetto c'è Juhana Myllys, già autore dei puzzle platform Badland , che hanno più di un punto di contatto con il nuovo gioco, lì dove, invece, la relazione con le opere di Playdead e affini è più rarefatta.

Un mondo surreale

Per prima cosa va fatta una premessa: Bionic Bay dà il meglio di sé come esperienza estetica, ossia affascina finché scorre sullo schermo senza bloccare il giocatore, che può così lasciarsi travolgere dalla bellezza della composizione degli scenari, dalle scelte cromatiche di stampo espressionista e dal fluire dei livelli che sono tutti, a loro modo, degli spettacoli surreali da ammirare. In questo senso il fatto che la difficoltà non diventi mai proibitiva è da considerarsi un pregio, nonostante nei livelli avanzati ci siano dei passaggi più complicati, in cui bisogna muoversi con un tempismo perfetto per superare i vari ostacoli.

Comunque sia, il sistema di checkpoint è estremamente permissivo, ossia non costringe mai il giocatore a ripetere dei puzzle già superati, facendolo avanzare quindi con una certa rapidità. Quindi, arrivare alla fine è una questione di una manciata d'ore, in cui si attraversano i paesaggi di uno strano mondo post industriale pieno di tubi corrosi dal tempo, di raggi laser che stanno lì solo per ucciderci e di frammenti sospesi di un qualche macchinario che chissà a cosa serve o serviva, da usare come appigli e piattaforme.

Che scopo ha il posto in cui ci troviamo? Bionic Bay non ce lo dice chiaramente, limitandosi a farcelo subire per la maggior parte dell'avventura. In questo senso non viene raccontata una vera e propria storia: l'introduzione animata mostra che siamo vittime di un esperimento fallito che ci ha fatti finire in questo strano mondo, chissà dove nell'universo, in cui acquisiamo dei poteri speciali: grande agilità, enorme resistenza (quantomeno alle cadute) e, soprattutto, la capacità di scambiarci di posto con degli oggetti. Sembra l'incipt di Another World (che infatti è una delle fonti d'ispirazione citate dallo studio di sviluppo), al netto dei poteri, ma in questo caso non entreremo in contatto con una razza aliena quanto con un suo gigantesco manufatto, che opera in perfetta autonomia e fa di tutto per ucciderci.

Gli scenari sono molto belli per scelte cromatiche e composizione

Il potere più rilevante è sicuramente quello di scambio, perché è anche quello che viene usato per i puzzle più interessanti. Ad esempio in un caso dovremo scambiarci con un grosso laser che potremo usare per togliere di torno alcune bombe e per fermare una torretta assassina. In un altro dovremo creare un passaggio nel vuoto scambiandoci con alcune piattaforme in aria, facendo in modo da posizionarle in punti raggiungibili saltando. In un altro ancora avremo a che fare con un laser rotante e dovremo sfruttare il potere di scambio per costruire delle barriere con cui proteggerci. Poteri a parte, come avrete capito il gameplay è fatto da un continuo decodificare il puzzle di turno il più rapidamente possibile (come detto, non sono mai davvero complicati) per trovare la soluzione più efficace per superarlo. Nonostante un certo margine di errore, si tratta per la maggior parte di puzzle lineari, che ammettono una sola soluzione e che vanno affrontati in ordine. La sfida, capito cosa fare, diventa farlo nel modo più veloce ed efficace, limando i secondi.