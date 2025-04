Among Us 3D ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Innersloth con un messaggio

La risposta finora sembra essere stata molto positiva, considerando che la demo ha già riscosso un notevole successo su Steam , in attesa di vedere dunque come si comporterà il gioco completo che sarà disponibile all'inizio del mese prossimo.

Al momento è stata annunciata solo la versione PC di Among Us 3D, che si presenta come una reinterpretazione sperimentale del noto gioco originale, la quale ripropone la medesima struttura e le tipiche situazioni del classico ma in versione tridimensionale , cosa che dona al tutto una maggiore profondità, portando forse a un nuovo livello di immedesimazione.

Innersloth e Schell Games hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Among Us 3D , la nuova versione tridimensionale del celebre gioco sociale di deduzione che è diventato un vero e proprio fenomeno di massa in tutto il mondo: sarà disponibile dal 6 maggio su PC, attraverso Steam.

Una nuova dimensione di Among Us

"6 maggio, segnatelo sul calendario!" Si legge nel messaggio ufficiale dell'account di Among Us su X, "Fagioli 3D in arrivo sui vostri schermi presto AAAA", nel tipico stile pacato del gioco di Innersloth, con tanto di video a corredo che mostra qualche scena di gameplay.



Il gioco è praticamente quello che ci si potrebbe aspettare dal titolo, ovvero una versione 3D dell'originale Among Us. La visuale in questo caso si sposta in prima persona e cambiano alcune dinamiche di gioco, con la presenza anche di versioni aggiornate di alcuni incarichi e l'introduzione di altri nuovi.

Per il resto, come qualcuno avrà visto anche dalla demo pubblicata durante la Steam Next Fest, la formula di base è rimasta la stessa che ha fatto scalpore in tutto il mondo, con un gruppo di astronauti che deve svolgere una serie di attività, mentre un impostore travestito da membro dell'equipaggio deve assassinare tutti senza farsi scoprire.