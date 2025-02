Among Us 3D è stato annunciato per PC, presto in arrivo una demo su Steam

Innersloth ha annunciato Among Us 3D per PC, ovvero una versione tridimensionale del titolo. Non è stata ancora svelata una data di uscita, ma in compenso sarà possibile provarlo gratuitamente la prossima settimana grazie alla demo che verrà resa disponibile durante Steam Next Fest che si svolgerà dal 24 febbraio al 3 marzo.

Il gioco è esattamente quello che immaginate, ovvero una versione tridimensionale dell'originale Among Us. La visuale in questo caso è in prima persona e cambiano alcune dinamiche di gioco, con la presenza di versioni aggiornate di alcuni incarichi e altri nuovi di zecca. Per il resto la formula alla base rimane la stessa, con un gruppo di astronauti che deve svolgere una serie di attività, mentre un impostore travestito da membro dell'equipaggio deve assassinare tutti senza farsi scoprire.