The Pokémon Company blocca un clone di Pokémon del 2015 e pretende scuse pubbliche dagli sviluppatori

The Pokémon Company ha annunciato di aver raggiunto un "accordo di mediazione" con i gestori di un gioco mobile, contro cui aveva precedentemente intentato una causa in Cina per presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il gioco, noto come Pocket Monster: Remake o The Pocket Journey, è attivo dal 2015 e presentava disegni che The Pokémon Company considerava troppo simili ai personaggi dei Pokémon, sia la protagonista dell'anime Ash che ad alcune creature. Poco sotto potete vedere un video che mostra come non ci siano dubbi sul fatto che siano copie dei veri Pokémon.

Viene spiegato che è stato raggiunto un accordo con gli operatori del gioco - Guangzhou Maichi Network Technology Co., Ltd. e Khorgos Fangchi Network Technology Co., Ltd. - che hanno anche presentato scuse pubbliche congiunte a The Pokémon Company.