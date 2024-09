Pocketpair risponde alla causa legale di Nintendo e The Pokémon Company contro Palword

Nel post Pocketpair afferma di non sapere con esattezza quali brevetti specifici sarebbero stati violati e di non aver ricevuto ancora nessuna notifica dai legali delle due compagnie. Ad ogni modo, afferma di essere pronta a dare il suo meglio "per i fan e per garantire che gli sviluppatori di giochi indipendenti non siano ostacolati o scoraggiati dal perseguire le loro idee creative".

A poche ore dal comunicato con cui Nintendo e The Pokémon Company hanno annunciato di aver intrapreso un'azione legale contro Pocketpair , gli autori di Palworld, per la presunta violazione di brevetti registrati relativi al brand Pokémon, lo studio giapponese ha pubblicato su X messaggio di risposta in cui afferma di aver già iniziato a prepararsi per la battaglia in tribunale.

Il messaggio di Pocketpair

"Ieri è stata intentata una causa contro la nostra azienda per violazione di brevetto. Abbiamo ricevuto notifica di questa causa e avvieremo le opportune azioni legali e le opportune indagini in merito alle rivendicazioni di violazione di brevetto. Al momento non siamo a conoscenza dei brevetti specifici di cui siamo accusati di aver violato e non siamo stati informati di tali dettagli.", recita il messaggio di Pocketpair.

"Pocketpair è una piccola società di giochi indie con sede a Tokyo. Il nostro obiettivo come società è sempre stato quello di creare giochi divertenti. Continueremo a perseguire questo obiettivo perché sappiamo che i nostri giochi portano gioia a milioni di giocatori in tutto il mondo. Palworld si è rivelato un successo inaspettato, sia per i giocatori che per noi. Siamo rimasti sbalorditi dalla straordinaria risposta dei giocatori e abbiamo lavorato duramente per renderlo ancora migliore per i nostri fan. Continueremo a migliorare Palworld e ci impegneremo per creare un gioco di cui i nostri fan possano essere orgogliosi."

"È davvero un peccato che saremo costretti a dedicare molto tempo a questioni non correlate allo sviluppo di giochi a causa di questa causa. Tuttavia, faremo del nostro meglio per i nostri fan e per garantire che gli sviluppatori di giochi indie non siano ostacolati o scoraggiati dal perseguire le loro idee creative."

"Ci scusiamo con i nostri fan e sostenitori per qualsiasi preoccupazione o disagio che questa notizia possa aver causato. Come sempre, grazie per il vostro continuo supporto a Palworld e Pocketpair."

Dei Pal lavorano in fabbrica

Chi ha giocato a Palworld sa bene che il titolo di Pocketpair si basa su un impianto di gameplay che pesca dal genere survival, ben lontano dunque dai canoni della serie Pokémon. Tuttavia, molti hanno notato più di una somiglianza tra i Pal e i mostriciattoli di Game Freak, alcune delle quali non sembrerebbero affatto casuali, tanto che il gioco ha ricevuto il nomignolo di "Pokémon con le pistole".

L'ipotesi dunque è che i presunti brevetti infranti citati da Nintendo e The Pokémon Company siano relativi proprio al design dei Pal, per quanto al momento non ci sia nessuna certezza in merito. Ovviamente monitoreremo la situazione e riporteremo sulle nostre pagine tutti gli aggiornamenti del caso.