iPhone 15 Pro Max domina il mercato: è lo smartphone più popolare del 2024, finora

L'iPhone 15 Pro Max si è affermato come lo smartphone più popolare a livellonella prima metà del 2024, raggiungendo 21,8 milioni di unità distribuite a livello globale. Questo risultato conferma il trend già osservato nel 2023 con l'iPhone 14 Pro Max, dimostrando la crescente popolarità dei modelli premium di iPhone, nonostante il loro prezzo elevato.

La domanda per l'iPhone 15 Pro Max, che ha un prezzo compreso tra 1.199 e 1.599 dollari, sembra non essere influenzata dall'inflazione e dalla conseguente riduzione del potere d'acquisto dei consumatori. Al contrario, molti utenti sembrano preferire investire in un dispositivo di fascia alta, probabilmente con l'intenzione di mantenerlo più a lungo.

La top 10 degli smartphone più popolari del mondo (per unità distribuite in milioni)

Anche l'iPhone 15 standard ha registrato ottimi risultati, posizionandosi al secondo posto con 17,8 milioni di unità spedite. L'iPhone 15 Pro occupa la quarta posizione con 16,9 milioni di unità, mentre l'iPhone 15 Plus si attesta al 28° posto con soli 3,7 milioni di unità. Con il lancio dei nuovi iPhone 16 previsto per settembre, si prevede che questa tendenza continuerà, con l'iPhone 16 Pro Max destinato a diventare il modello più popolare.

Questo nonostante i significativi miglioramenti apportati ai modelli standard iPhone 16 e 16 Plus, che saranno dotati del nuovo chipset A18 e supporteranno le funzionalità di intelligenza artificiale 'Apple Intelligence', e le prevendite di iPhone 16 inferiori alle attese.

Al terzo posto nella classifica degli smartphone più venduti si trova invece il primo dispositivo Androdi, il Samsung Galaxy A15, con 17,3 milioni di unità spedite nel primo semestre 2024. Questo smartphone 4G, dal prezzo accessibile di 129 dollari, si conferma il più popolare nella fascia bassa del mercato. L'alta inflazione ha in questo caso spinto molti acquirenti di telefoni di fascia media verso modelli più economici, aumentando la domanda per il Galaxy A15.

Il nuovo flagship Samsung, l'S24 Ultra lanciato a gennaio, si posiziona al quinto posto con 12,6 milioni di unità. Questo risultato supera quello del suo predecessore, il Galaxy S23 Ultra, e potrebbe essere attribuito all'introduzione delle funzionalità di intelligenza artificiale Galaxy AI. Sorprendentemente, l'iPhone 13, lanciato tre anni fa, si colloca al sesto posto con 12,5 milioni di unità vendute, superando l'iPhone 14. Con un prezzo di circa 599 dollari, l'iPhone 13 potrebbe rappresentare il nuovo punto di ingresso nell'ecosistema Apple per molti utenti di telefoni di fascia media.

Infine, all'ottavo e decimo posto troviamo lo Xiaomi 13C e il Samsung Galaxy A05, entrambi modelli ultra-economici con un prezzo di circa 80 dollari.

Omdia prevede comunque un rallentamento delle spedizioni di smartphone nella seconda metà del 2024, dopo la forte crescita registrata nel primo semestre. La domanda per i modelli di fascia bassa dovrebbe diminuire, mentre il segmento premium continuerà a crescere grazie ai cicli di sostituzione regolari e alla domanda proveniente dai mercati emergenti. L'introduzione dell'intelligenza artificiale generativa on-device negli iPhone, che in Italia arriverà nel 2025, e in altri dispositivi premium potrebbe stimolare ulteriormente la domanda di sostituzione, ma non sarà sufficiente a trainare una crescita significativa del mercato nel suo complesso.

Voi che cosa ne pensate? Avete qualcuno dei modelli in questa classifica? E cosa influenza di più la vostra decisione nella scelta di un nuovo smartphone? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.