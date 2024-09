Il processore Intel Core i9-13900F cala molto di prezzo e arriva al minimo storico su Amazon

Tramite Amazon Italia è ora possibile acquistare un processore Intel Core i9-13900F che si trova ora in forte sconto: l'offerta è del -43% rispetto al prezzo consigliato. È l'occasione perfetta per far fare al proprio PC da gaming un salto in avanti. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 663.28€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.