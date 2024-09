NVIDIA traina i ricavi dei semiconduttori a nuovi record, ma il mercato è debole

Il settore dei semiconduttori ha segnato un nuovo record storico nel secondo trimestre del 2024, con ricavi totali che hanno raggiunto i 162,1 miliardi di dollari, un aumento del 6,7% rispetto al trimestre precedente. Questo risultato, che supera il precedente record stabilito nel quarto trimestre del 2021, è stato ampiamente trainato da NVIDIA, leader indiscusso del settore, i cui ricavi trimestrali sono ora di 18 miliardi di dollari superiori a quelli del 2021.

Tuttavia, l'analisi di Omdia rivela che questa crescita non è condivisa da tutte le aziende del settore. Nonostante i ricavi complessivi siano aumentati di 33 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente, oltre il 50% delle aziende monitorate ha registrato un calo dei ricavi. Questo indica una chiara concentrazione del mercato, con la crescita che riguarda un numero ristretto di aziende. La posizione dominante di NVIDIA è evidente: senza il suo contributo, il mercato sarebbe lontano dal raggiungere un nuovo record. Escludendo i ricavi di NVIDIA, il record rimarrebbe quello del quarto trimestre 2021, con ricavi totali di 155,8 miliardi di dollari, mentre i ricavi del secondo trimestre 2024 si attesterebbero a 138,2 miliardi di dollari.

La crescita di NVIDIA è principalmente attribuibile alla domanda di soluzioni per l'intelligenza artificiale, ma anche altri segmenti del mercato dei semiconduttori stanno beneficiando di questo trend. Le aziende di memoria, in particolare, stanno traendo vantaggio dalla domanda di chip HBM (High-Bandwidth Memory) utilizzati per supportare i processori di intelligenza artificiale. Inoltre, il mercato della memoria ha visto un miglioramento dell'equilibrio tra domanda e offerta, con ricavi trimestrali che ora superano i 40 miliardi di dollari.

L'analisi di Omdia evidenzia anche una crescente concentrazione del mercato nelle mani delle principali aziende. Le prime dieci aziende per fatturato rappresentano ora il 64% del mercato totale, la quota più alta mai registrata e sette punti percentuali superiore alla media quinquennale del 57%.

Ricavi totali dei semiconduttori

NVIDIA continua ad espandere la sua quota di mercato, che ora rappresenta il 14,8% del mercato dei semiconduttori in termini di ricavi. Intel, storicamente al primo o al secondo posto, si trova ora al terzo posto per il terzo trimestre consecutivo, con una quota di mercato del 7,5%, la più bassa mai registrata da quando Omdia ha iniziato a monitorare il mercato nel 2002. Non è quindi un caso che Intel abbia separato la produzione di chip dal resto dell'azienda.