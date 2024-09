Intel si reinventa: spin-off della produzione di chip e ristrutturazione globale

Intel ha annunciato una serie di cambiamenti strategici volti a invertire le recenti perdite e rilanciare la sua posizione nel mercato dei semiconduttori. La società ha confermato lo spin-off della sua attività di produzione di chip, Intel Foundry, che diventerà quindi una filiale indipendente con un proprio consiglio di amministrazione e risultati finanziari separati.

Questa mossa rappresenta una svolta significativa per Intel, che cerca di ottimizzare la sua struttura operativa e migliorare l'efficienza. La società ha anche rivelato piani per interrompere temporaneamente la costruzione di fabbriche in Polonia e Germania, riducendo al contempo la sua presenza immobiliare globale. Vengono così stoppati investimenti che eravano stati confermati a inizio 2024, con i piani rimasti attivi su Germania e Polonia.

Il CEO Intel, Pat Gelsinger

Questi cambiamenti strategici a quanto pare sono cruciali per affrontare le difficoltà che l'azienda ha incontrato negli ultimi anni, tra cui perdite finanziarie significative e problemi tecnici con le sue CPU di ultima generazione. Intel ha intanto ricevuto un importante sostegno dal governo americano, con un finanziamento fino a 3 miliardi di dollari per la produzione di chip destinati all'esercito, oggetto del recente incontro con il governo USA, che vuole i chip negli Stati Uniti.

Intel sta inoltre scommettendo sul suo nuovo processo di produzione di chip 18A, che si prevede contribuirà a migliorare l'efficienza e a contenere le perdite. Tuttavia, recenti rapporti suggeriscono che i primi test di questo processo non hanno avuto successo, sollevando preoccupazioni sulla sua implementazione. Intanto Intel rimane fiduciosa nella sua capacità di superare questo momento difficile e di costruire un futuro più solido. Il CEO Pat Gelsinger ha definito questa trasformazione come la più significativa degli ultimi quattro decenni, sottolineando l'importanza di questi cambiamenti per il futuro dell'azienda.

La ristrutturazione di Intel e lo spin-off della sua attività di produzione di chip rappresentano una svolta cruciale per l'azienda. Resta da vedere se queste mosse saranno sufficienti per invertire la tendenza negativa e riportare Intel alla sua posizione di leadership nel mercato dei semiconduttori. Il successo del nuovo processo di produzione 18A e la capacità di attrarre partner strategici saranno fattori chiave per determinare il futuro dell'azienda. Eppure il fatto che PS6 sia finita ad AMD non sembra proprio un bel segnale.