AirVision M1: Abbiamo provato la realtà aumentata di ASUS

Se la VR è lentamente finita in un angolo, la realtà aumentata sembra avere ancora grossi margini di miglioramento grazie alla miniaturizzazione. Anche perché una buona AR è già disponibile, e non richiede chissà quale scomodo caschetto per essere utilizzata. Prendete per esempio gli occhiali AirVision M1 di ASUS: sono quasi indistinguibili da un paio di lenti normali, se non fosse per la tecnologia che nascondono al loro interno e per il filo obbligatorio che li collega alla sorgente.

Doppio test

Dopo essere stati presentati al CES 2024, gli AirVision M1 sono stati portati in tour per tutto il mondo. L'ultima tappa? Proprio la Gamescom dove, tra motherboard del futuro e schermi di nuova generazione, si potevano inforcare anche questi occhiali magici e finalmente provarli.

Gli AirVision M1 sono discreti e leggeri

Le due paia di AirVision presenti erano collegati rispettivamente ad un normale PC portatile, dove abbiamo potuto interagire con le finestre del browser simulando l'uso quotidiano di un computer, e ad una ROG Ally sul quale girava un gioco di rally che non abbiamo avuto il tempo di identificare. La prova è infatti stata velocissima, ma comunque molto interessante.

Lavorare con degli schermi virtuali sospesi in aria è un'esperienza che abbiamo già apprezzato con Oculus e altri visori VR, ma togliere il casco di mezzo cambia davvero tutto. Anche giocare con ROG Ally non è stato male, anche se la grandezza dello schermo virtuale non era così sorprendente; difficile in ogni caso immaginarne un utilizzo costante e quotidiano legato ai videogiochi. Gli AirVision M1 sono chiaramente un prodotto pensato per un utilizzo più professionale, e che opzionalmente consentono anche di essere utilizzati per lo svago, come guardare un film per esempio.

Rispetto ad altri visori per la realtà aumentata, gli AirVision M1 proteggono la privacy di chi li indossa impedendo a chi è nei paraggi di vedere l'immagine proiettata; presentano inoltre una serie di comandi base su un lato della montatura, oltre ad un microfono, in modo da poter interagire con i contenuti proiettati senza per forza dover mettere mano al PC. Tutto questo rimanendo super leggeri e, cosa forse anche più importante, sempre ben bilanciati sul naso.