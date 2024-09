My Time at Evershine annunciato per PC, PS5, Xbox Series X|S e anche Nintendo Switch 2

Pathea Games ha annunciato il nuovo capitolo nella sua serie di sandbox con My Time at Evershine, di cui verrà presto lanciata la campagna Kickstarter di raccolta fondi, con il gioco previsto arrivare su PC, PS5, Xbox Series X|S e anche Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console della casa di Kyoto.

Si tratta del terzo gioco nella linea di avventure sandbox da parte di Pathea, dopo My Time at Portia e My Time at Sandrock, la cui campagna di crowdfunding partirà il 24 settembre su Kickstarter, con una pagina ufficiale già lanciata e disponibile a questo indirizzo.

I titoli precedenti hanno riscosso già un notevole successo, e la particolarità di questo è forse anche il fatto di essere in effetti uno dei primi giochi annunciati ufficialmente per Nintendo Switch 2, anche se ovviamente non vengono diffusi dettagli sulla nuova console né il suo nome ufficiale.