Intel scappa dall'Italia: meglio investire in Germania e Polonia

Intel ha in programma di investire in Europa e negli Stati Uniti per tornare leader nella produzione mondiale di microchip. Purtroppo non ha piani per investire nel favoleggiato stabilimento italiano: "In questo momento non c'è nulla di attivo, siamo focalizzati sugli stabilimenti in Germania e Polonia", ha dichiarato Pat Gelsiger al World Economic Forum di Davos. Quindi l'annunciato progetto "Stiamo costruendo alcune delle fabbriche più grandi del mondo, per produrre gli oggetti più piccoli del mondo" non riguarda più il nostro paese. Evidentemente qualcosa non deve aver funzionato a livello politico, tanto da far scappare Intel.