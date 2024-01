Xbox: da Indiana Jones a S.T.A.L.K.E.R. 2, il 2024 dei sogni comincia a prendere forma

Chi ben comincia è a metà dell'opera, diceva qualcuno, e Xbox ha preso alla lettera questo modo di dire: da Indiana Jones a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, la divisione guidata da Phil Spencer vuole già delineare a gennaio un 2024 che si preannuncia strabiliante per la piattaforma Microsoft.

Del resto non c'è davvero altro tempo da perdere: per un motivo o per l'altro, Microsoft ha concesso troppo a Sony sul piano delle produzioni first party e ora si trova nella posizione di dover recuperare urgentemente terreno. Fortuna vuole che i tanti investimenti degli ultimi anni stiano cominciando a dare i propri frutti.

Dicevamo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che ha finalmente una data di uscita: il titolo di GSC Game World farà il proprio debutto su Xbox Game Pass il prossimo 5 settembre, in netto ritardo rispetto all'ultima finestra prevista ma per ottimi motivi: provare a risolvere le problematiche tecniche che affliggevano il gioco durante la Gamescom 2023.

Per quanto riguarda invece Indiana Jones, l'uscita è più vicina di quanto si immagini, stando ad alcune voci, e a questo punto è probabile che la data di lancio venga annunciata durante l'imminente Developer Direct, dove l'ambizioso tie-in firmato MachineGames verrà presentato con il primo trailer e dieci minuti di approfondimento.