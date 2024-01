Cult of the Lamb: aggiornamento Sins of the Flesh disponibile, aggiunge il sesso in qualche modo

Massive Monster ha annunciato il lancio di Cult of the Lamb: Sins of the Flesh , ossia l'aggiornamento 1.3.0 dell'amatissimo gioco che mescola elementi da city builder a quelli roguelike. Tra gli elementi di spicco della patch, spicca l'aggiunta del sesso , anche se in modo più velato di quanto si potesse pensare.

Da notare che l'aggiornamento Sins of the Flesh è completamente gratuito, ma contestualmente è stato pubblicato anche il DLC Sinful Pack che per 4,99€ aggiunge alcuni oggetti cosmetici a tema:

5 nuovi aspetti per i seguaci: pesce martello, coccinella, tigre, lama, sfinge.

6 nuovi abiti per i seguaci

6 nuove decorazioni per il culto

Un nuovo, peccaminoso vello per l'Agnello!

L'aggiunta principale di Sins of the Flesh sono i peccati, tra rituali dedicati, edifici per darsi alla pazza gioia e nuove dottrine. Il Peccato è per l'appunto una nuova risorsa che può essere spesa per migliorare il tempio, velocizzare il Purgatorio, rindottrinare i seguaci e costruire dei nuovi edifici.

Tra i nuovi rituali spicca quello della lussuria, che trasforma un seguace nel capo del Mayflower che, vestito con una corona di fiori, genererà Peccato per il giocatore. I seguaci nel frattempo non lavoreranno per mezza giornata e vagheranno per il villaggio completamente nudi. Insomma, una giornata tipica nella redazione di Multiplayer.it.

Insomma, quale occasione migliore di tornare a giocare a Cult of the Lamb che questo corposo aggiornamento pieno di peccati da compiere?