Prison Architect 2 annunciato: svelata anche la data d'uscita

Informazioni sul gioco

C'è anche un trailer ad accompagnare l'annuncio. Vediamolo:

Pubblicate anche le prime immagini:

Stando al comunicato ufficiale, il gioco dà maggior controllo al giocatore, per una simulazione più profonda della precedente, con i comportamenti dei carcerati che sono ancora più realistici.

Come il predecessore, il giocatore dovrà costruire e gestire delle carceri di massima sicurezza, questa volta in un mondo completamente 3D, per un'esperienza sandbox ancora più coinvolgente.

Una delle novità del gioco sarà il sistema di connessioni tra i prigionieri, che si potranno fare degli amici e dei nemici all'interno dell'istituto penitenziario.

"In Prison Architect 2, il nostro team si è impegnato per creare l'esperienza successiva nel campo dei gestionali. La maggiore libertà per il giocatore, con scelte più impattanti e una migliore simulazione dei detenuti, migliorano la gestione carceraria, questa volta in un mondo tridimensionale." ha dichiarato Gareth Wright, Direttore del Gioco presso Double Eleven, che poi ha parlato del ritorno di funzionalità amatissime unite alle nuove. "Non vediamo l'ora di vedere come i giocatori daranno libero sfogo alla loro creatività con più piani e passerelle per costruire ed espandersi finalmente in 3D." Ha concluso.

Queste le caratteristiche chiave:

Il più grande gioco di gestione carceraria del mondo, ora in 3D!

Impiegate le risorse per costruire, gestire e controllare la vostra prigione nel classico stile di gioco di Prison Architect, ora in 3 gloriose dimensioni! Progettate ogni angolo della vostra prigione e gestitela completamente, dagli orari giornalieri alle varie politiche, per assicurarvi che sia sicura, autosufficiente e a prova di evasione.

Un penitenziario impareggiabile

Create tutte le infrastrutture della prigione su più piani e utilizzate tantissimi nuovi strumenti sofisticati che vi permetteranno di costruire un istituto di detenzione all'avanguardia. Il progetto della prigione influisce su ogni aspetto della vita dei detenuti, quindi pianificate con cura!

Detenuti con una marcia in più

I detenuti, ognuno con i propri tratti, hanno una propria volontà: ora stringono relazioni distinte che influenzano il comportamento e prendono decisioni secondo i propri desideri ed esigenze. Osservateli mentre interagiscono e cercano di superare le difficoltà quotidiane della vostra prigione. Ricordate che ogni scelta che farete potrà aiutare o ostacolare il percorso correzionale dei vostri detenuti. Sta a voi scegliere il tipo di esperienza che vivranno nella prigione.

Magnate della prigione

Create e gestite dall'alto un vero e proprio istituto, costruendo istituti di detenzione unici nella modalità Carriera appena aggiornata, che vi porterà in una nuovissima mappa del mondo. Le vostre prigioni diventeranno simboli della riabilitazione o saranno votate alla punizione? E soprattutto, vi permetteranno di saldare le spese?

Ogni azione ha una reazione

Tutte le scelte hanno un peso, e le vostre determineranno il destino della prigione. Un maggiore controllo sui detenuti, sulle politiche carcerarie, sull'architettura e su altro ancora può trasformarsi in molte più opportunità che la situazione prosperi... o precipiti! Pianificate con attenzione, o potreste dover fronteggiare evasioni, rivolte e ogni sorta di problemi costosi e devastanti.